Hiện trường vụ cháy khuôn viên THCS Kim Liên, Hà Nội

Trưa 5/11, một vụ cháy xảy ra tại khu nhà tạm trong khuôn viên của Trường THCS Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên). Ngọn lửa và khói dày đặc bao trùm dãy nhà lợp tôn.

Sức nóng khiến mái tôn biến dạng.

Lực lượng chức năng điều động 7 xe chữa cháy thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đến hiện trường để dập lửa.

Vụ hoả hoạn được dập tắt ngay sau đó, bên ngoài cổng trường người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Xe cứu thương cũng được điều động đến hiện trường.

Xe cứu thương cùng nhân viên y tế sau đó rời đi.

Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người và tài sản sau vụ cháy.

Minh Tuệ