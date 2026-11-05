Hiện trường vụ cháy khu nhà tạm tại Trường THCS Kim Liên

Khu nhà tạm trong khuôn viên của Trường THCS Kim Liên xảy ra cháy vào khoảng 12h30 ngày 5/11. Do nhà trường đang xây dựng, cải tạo lại cơ sở vật chất nên toàn bộ học sinh được bố trí học tại khu nhà tạm này.

Phát hiện đám cháy, nhà trường đã nhanh chóng tổ chức đưa học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng điều động nhiều xe chữa cháy thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đến hiện trường để dập lửa.

Lúc 13h34, hai xe cứu thương rời hiện trường. Cơ quan chức năng đang xác định thiệt hại của vụ cháy.

Khói bốc lên từ khu nhà tạm trong khuôn viên của Trường THCS Kim Liên.

Tôn lợp mái biến dạng do sức nóng của đám cháy.

Nhiều xe đạp để trước dãy nhà tạm.

Nhiều xe cứu hỏa được điều động tới hiện trường dập lửa.

Xe cứu thương cũng được điều động tới hiện trường vụ cháy.

Các chiến sĩ phun nước dập lửa.

Hiện trường ngổn ngang