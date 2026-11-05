Hiện trường vụ cháy khu lớp học tạm của Trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 12h ngày 5/11, người dân phát hiện có cháy tại dãy nhà bên trong Trường THCS Kim Liên (số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, TP. Hà Nội). Cột khói trắng từ vụ cháy bốc cao nghi ngút hàng chục mét...

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, khu vực xảy ra hoả hoạn là dãy nhà cấp 4 trong khuôn viên nhà trường. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP. Hà Nội và Quân đội đã điều động hàng chục xe chữa cháy tới hiện trường để dập lửa. Hiện công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ cháy đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường:

Vụ cháy xảy ra tại khu lớp học tạm của Trường THCS Kim Liên vào trưa 5/11.

Cột khói trắng bao phủ khu vực xảy ra vụ cháy.

Theo một nhân viên nhà trường, hiện trường xảy ra hỏa hoạn của Trường THCS Kim Liên đang trong quá trình xây dựng, học sinh được bố trí học tại các phòng học tạm, dựng bằng tôn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Hàng chục xe chữa cháy được điều động đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, khẩn trương dập lửa.

Lực lượng chức năng nỗ lực phun nước dập lửa, ngăn chặn cháy lan ra khu vực lân cận.

Lực lượng chữa cháy của Quân đội cũng có mặt tại hiện trường phối hợp dập lửa.

Xe cứu thương di chuyển vào khu vực hiện trường.

Nhiều phụ huynh và người dân đứng bên ngoài khu vực trường học với tâm trạng lo lắng.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.