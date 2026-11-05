Hiện trường vụ cháy khu lớp học tạm của Trường THCS Kim Liên, Hà Nội
Trưa 5/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu lớp học tạm của Trường THCS Kim Liên, nằm trên phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 12h ngày 5/11, người dân phát hiện có cháy tại dãy nhà bên trong Trường THCS Kim Liên (số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, TP. Hà Nội). Cột khói trắng từ vụ cháy bốc cao nghi ngút hàng chục mét...
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, khu vực xảy ra hoả hoạn là dãy nhà cấp 4 trong khuôn viên nhà trường. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP. Hà Nội và Quân đội đã điều động hàng chục xe chữa cháy tới hiện trường để dập lửa. Hiện công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ cháy đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường:
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hien-truong-vu-chay-khu-lop-hoc-tam-cua-truong-thcs-kim-lien-ha-noi-479926.html