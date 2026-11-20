Hỏa hoạn tại kho nguyên liệu giấy lớn nhất Cần Thơ.

Thông tin ban đầu, đám cháy xuất hiện khoảng 23h ngày 19/11 tại khu vực kho chứa nguyên liệu của Nhà máy giấy - Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một đốm lửa nhỏ xuất hiện giữa khu vực kho chứa nguyên liệu lúc không có người làm việc. Một lúc sau, lực lượng chữa cháy tại chỗ tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Lửa sau đó bao trùm khu vực kho bãi của nhà máy.

Theo thông tin từ phía công ty, kho nguyên liệu của nhà máy có diện tích khoảng 20.000 m², được thiết kế với sức chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường, phối hợp với nhiều đơn vị triển khai phương án dập lửa.

Theo Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, có gần 30 xe phục vụ chữa cháy được tập trung tại hiện trường gồm xe của Phòng Cảnh sát cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, xe quân sự, nhà máy nhiệt điện… với hàng trăm người tập trung dập lửa.

Khu vực kho bãi chứa nguyên liệu giấy được doanh nghiệp trồng nhiều cây xanh bao bọc bên ngoài.

Đến khoảng 9h sáng nay 20/11, đám cháy cơ bản đã được kiểm soát, phạm vi ảnh hưởng được hạn chế và không để cháy lan sang các khu vực kho xưởng lân cận. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.