Hiện trường vụ cháy cửa hàng xe máy ở Hà Nội: Nhiều xe chỉ còn trơ khung

Khoảng 22h10 ngày 8/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát nhanh, bao trùm khu vực cửa hàng, khiến nhiều phương tiện bên trong bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khi phát hiện vụ cháy, người dân xung quanh đã hô hoán, thông báo cho những người có mặt bên trong cửa hàng nhanh chóng thoát ra ngoài, đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội, được điều động cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.

Tại hiện trường, khói và lửa bốc cao từ khu vực cửa hàng. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai phương tiện, tiếp cận bên trong công trình, tổ chức dập lửa và ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh.

Đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người và không để lửa cháy lan.

Ghi nhận tại hiện trường sau vụ cháy, nhiều xe máy bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Phần nhựa, yên xe và các chi tiết bên ngoài bị cháy biến dạng, nhiều phương tiện chỉ còn trơ khung kim loại. Xe nằm ngổn ngang, phủ đầy muội than và nước chữa cháy.

Bên trong cửa hàng, khói đen bám dày trên tường và các vật dụng. Nhiều thiết bị, phụ tùng cùng bộ phận của xe máy bị hư hỏng, biến dạng do sức nóng của đám cháy.

Dù ngọn lửa đã được khống chế, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn tiếp tục kiểm tra kỹ các khu vực bên trong cửa hàng, đề phòng nguy cơ cháy trở lại.

Hạ sĩ Nguyễn Văn Hải (Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH khu vực 11) cùng đồng đội tạm nghỉ sau khi dập tắt hỏa hoạn. Điều mừng nhất của các anh là đám cháy không có thiệt hại về người, lực lượng làm nhiệm vụ cũng khống chế được và không bị cháy lan.

Hiện lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.