Hiện trường vụ 4 ô tô tông liên hoàn, ùn ứ kéo dài gần 2km ở TPHCM

Khoảng 9h sáng nay (22/10), các phương tiện đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ cầu Rạch Chiếc vào trung tâm TPHCM. Khi cách cầu Sài Gòn khoảng 400m (thuộc phường An Khánh), chiếc taxi 5 chỗ bất ngờ bị ô tô 7 chỗ phía sau húc mạnh vào đuôi.

Hiện trường 4 ô tô tông liên hoàn trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TK

Cùng lúc đó, hai ô tô khác (loại 5 chỗ và 7 chỗ) chạy phía sau không kịp xử lý đã lao tới, tông liên tiếp vào nhau tạo thành chuỗi tai nạn liên hoàn 4 xe.

Tại hiện trường, 4 ô tô dính chặt vào nhau và hư hỏng. Trong đó, chiếc ô tô 5 chỗ ở cuối chuỗi va chạm bị hư hỏng nặng phần đầu. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Các phương tiện hư hỏng sau va chạm liên hoàn. Ảnh: TK

Do đường Võ Nguyên Giáp là trục giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, sự cố xảy ra trong làn ô tô đã khiến giao thông ùn ứ kéo dài gần 2km.

Sau sự cố, lực lượng CSGT và công an địa phương nhanh chóng có mặt để điều tiết, phân luồng giao thông.

Hiện trường tai nạn gây ùn xe kéo dài trên đường Võ Nguyên Giáp

Ô tô xếp hàng dài, đường Võ Nguyên Giáp ùn ứ gần 2km. Ảnh: TK

Đến hơn 11h30, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong, giao thông trên tuyến đường hướng vào trung tâm TPHCM ổn định trở lại.

Nguyên nhân tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.