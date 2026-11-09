Hiện trường vụ 2 đoàn tàu hỏa đâm nhau, hơn 100 người thương vong

Ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ va chạm giữa hai đoàn tàu xảy ra ngày 8/11 tại khu vực phía Nam thủ đô Cairo, Ai Cập. Trong số các nạn nhân tử vong có một lái tàu, theo thông báo của Văn phòng Công tố trưởng nước này.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Ai Cập, vụ tai nạn xảy ra tại quận al-Ayyat, tỉnh Giza, cách thủ đô Cairo khoảng 52 km về phía Nam. Một đoàn tàu đang di chuyển đến tỉnh Fayoum ở phía Tây Nam đã đâm vào toa cuối của đoàn tàu chạy tuyến Cairo - Aswan.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu tuyến Cairo - Aswan đang dừng trên đường ray. Cả hai đoàn tàu di chuyển cùng hướng trên một tuyến đường ray thì xảy ra va chạm.

Ngay sau vụ việc, người dân sống gần hiện trường đã nhanh chóng đến hỗ trợ cứu nạn, đưa những người sống sót ra khỏi các toa tàu và gọi lực lượng cấp cứu. Ayman Gamal, một cư dân địa phương, cho biết ông chứng kiến khoảng 80 người bị thương được đưa đến các bệnh viện lân cận bằng xe cứu thương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: AFP.

Một số hành khách bị mắc kẹt bên trong toa tàu đang dừng. Khi được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài, những người này đã tử vong.

Văn phòng Công tố trưởng Ai Cập cho biết các điều tra viên đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tổng thống Abdel-Fattah el-Sissi cũng yêu cầu tiến hành điều tra khẩn cấp.

Trong khi đó, Cơ quan Đường sắt Ai Cập đã điều động các đội cứu hộ và cần cẩu đến hiện trường để thu dọn các toa tàu bị hư hỏng, sớm khôi phục hoạt động đường sắt theo lịch trình.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Giza, Ai Cập, ngày 8-11. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tai nạn đường sắt là vấn đề thường xuyên xảy ra tại Ai Cập, nơi hệ thống đường sắt từ lâu đối mặt với những hạn chế trong công tác quản lý và bảo trì. Chính phủ nước này đã triển khai nhiều chương trình hiện đại hóa nhằm nâng cấp mạng lưới đường sắt trong những năm gần đây.

Trước đó, vào tháng 9/2025, một lái tàu và phụ lái bị thương sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở hàng cũng tại quận al-Ayyat.

Vụ tai nạn đường sắt thảm khốc nhất trong lịch sử Ai Cập xảy ra năm 2002, khi một đoàn tàu chạy đêm từ Cairo đến miền Nam nước này bốc cháy, khiến hơn 300 người thiệt mạng.