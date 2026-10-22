Hiện trường thi công cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Nằm ở khu vực phía Tây của TP Đà Nẵng, xã miền núi Bến Giằng có diện tích tự nhiên lên đến gần 536km2, là địa phương cấp xã có diện tích rộng lớn nhất toàn thành phố. Với điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phân tán tại các thôn bản, giao thông đi lại hiểm trở, công tác quản lý địa bàn và bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại đây đặt ra những yêu cầu cực kỳ nặng nề.