31 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn sau khi xe chở sản phẩm dầu mỏ bị lật tại Ai Cập

Theo Văn phòng Công tố Ai Cập, đám cháy bùng phát phía trên một đường hầm thuộc quận Al-Warraq, tỉnh Giza.

Kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy có 27 phương tiện, bao gồm ô tô và xe máy, bị thiêu rụi. Cơ quan này cho biết số thương vong và mức độ thiệt hại vẫn đang được thống kê.

Văn phòng công tố đã yêu cầu lấy mẫu ADN từ thi thể những nạn nhân chưa được nhận dạng nhằm xác định danh tính.

Bộ Y tế Ai Cập cho biết có 39 xe cứu thương được huy động tham gia công tác cứu hộ.

“Những chiếc ô tô bị cháy đen, bên trong vẫn có người. Họ không có thời gian để thoát ra ngoài”, Ali Youssef, một người có mặt tại hiện trường, kể lại. “Ngọn lửa thiêu rụi các phương tiện và những người bên trong”.

Hình ảnh do Reuters ghi nhận tại hiện trường ở Giza cho thấy các xe chữa cháy, ô tô và xe buýt nhỏ bị cháy đen, xe máy bị thiêu rụi cùng nhiều mảnh vỡ nằm rải rác trên tuyến đường vành đai lớn. Người dân và lực lượng an ninh đang kiểm tra hậu quả vụ việc, trong khi một chiếc máy ủi di chuyển các phương tiện bị hư hỏng.

Tuyến đường vành đai này kết nối các tuyến cao tốc quan trọng trên khắp vùng Đại Cairo, liên kết ba tỉnh Cairo, Giza và Qalyubia.