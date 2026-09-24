Hãng tin Xinhua dẫn thông báo của cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết, toàn bộ 5 người trên chiếc trực thăng gặp nạn ở vùng núi bang Santa Catarina, miền nam Brazil đều đã được xác nhận thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có nam ca sĩ người Brazil Rick Sollo thuộc nhóm nhạc Rick & Renner.

Trước đó, chiếc trực thăng Bell 430 này đã mất tích vào ngày 21/9 sau khi cất cánh từ Porto Belo để hướng đến Sao Joaquim, khu vực đang có dự báo thời tiết xấu. Theo báo cáo từ Mạng lưới An toàn Hàng không, chiếc máy bay đã rơi gần khu vực Vacas Gordas thuộc Urubici, bang Santa Catarina.

Chiến dịch tìm kiếm được triển khai trong điều kiện sương mù dày đặc, huy động khoảng 40 lính cứu hỏa, hơn 10 phương tiện, máy bay không người lái, trực thăng cứu hộ và 2 chó nghiệp vụ.

Hiện trường thảm khốc vụ rơi trực thăng vỡ nát, bàng hoàng nam danh ca huyền thoại tử nạn cùng 4 người. Nguồn clip: NĐT

Các đoạn phim ghi lại từ không trung cho thấy lực lượng cứu hộ đã phải nỗ lực rà soát giữa thung lũng sâu và thảm thực vật chằng chịt. Đến 12h30 ngày 22/9, xác trực thăng bị vỡ nát được tìm thấy và không có người nào sống sót.

Nạn nhân Rick Sollo là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất nổi tiếng với tư cách thành viên của nhóm nhạc đồng quê Rick & Renner.

Kể từ khi thu âm đĩa CD đầu tiên vào năm 1991, bộ đôi này đã bán được hơn 10 triệu đĩa nhạc và duy trì trung bình 150 buổi hòa nhạc mỗi năm, phục vụ khoảng 225 triệu khán giả trong suốt 25 năm sự nghiệp.