Hiện trường tan hoang vụ cháy dãy nhà trọ tự phát sau tiếng nổ lớn ở Hà Nội

Liên quan đến vụ cháy khu nhà trọ, lán tạm ở cuối ngõ 67 Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội), đến 10h ngày 19/10, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Máy xúc cỡ lớn cũng tiếp tục được huy động đến để hỗ trợ việc dọn dẹp đống đổ nát sau vụ cháy.

Bên trong hiện trường có điều hòa, xe máy và nhiều vật dụng bị thiêu rụi.

Những người sinh sống tại đây cho biết hàng chục lán tạm được chia thành nhiều dãy để người lao động thuê trọ. Hầu hết những người thuê trọ tại đây làm nghề buôn bán đồng nát, xe ôm công nghệ hoặc rửa bát thuê...

“Do vụ cháy xảy ra vào thời điểm mọi người đã đi làm nên gần như toàn bộ đồ đạc sinh hoạt đều bị thiêu rụi. Chỉ một số ít hộ kịp di dời quạt, tivi, quần áo... ra bên ngoài”, nhân chứng nói.

Trước đó, khoảng 7h30 cùng ngày, người dân sinh sống tại khu nhà trọ, lán tạm ở cuối ngõ 67 Phùng Khoang phát hiện ra có cháy. Theo nhân chứng, trước khi đám cháy bùng phát, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, lửa bùng lên dữ dội tại dãy nhà trọ.

“Chúng tôi phát hiện lửa bùng lên ở dãy nhà trọ tự phát của bà Mai. Nhiều người hô hoán, tìm cách dập lửa và di chuyển đồ đạc ra ngoài”, một nhân chứng kể lại.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Cảnh sát xác định, khu vực xảy ra cháy là nơi tập kết rác và phế liệu, lán tạm được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp với tổng diện tích là 450m2. Trong đó, diện tích bị cháy là 200m2. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.