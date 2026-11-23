Tình trạng sạt lở bờ sông Tiền tại xã đảo Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) tiếp tục diễn biến phức tạp, ăn sâu vào đất liền và uy hiếp trực tiếp đến tuyến giao thông độc đạo cùng hàng trăm hộ dân sinh sống ven sông.

Trong khi đó, 2 dự án trọng điểm ứng phó sạt lở trên địa bàn xã là: Dự án kè chống sạt lở bờ sông Tiền (dài 360m) và Dự án Di dân tập trung tuyến dân cư Rạch Mã Trường lại thi công chậm tiến độ. Người dân vùng sạt lở rất mong 2 công trình này đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để yên tâm sinh sống, an cư, lạc nghiệp.

Phương tiện neo đậu tại công trình kè chống sạt lở bờ sông Tiền (xã Tân Long) nhưng đã tạm ngừng hoạt động. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Suốt nhiều tháng, Dự án kè chống sạt lở bờ sông Tiền (xã Tân Long) tạm ngừng thi công. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Suốt một thời gian dài tạm ngừng thi công, gần đây, Dự án Di dân tập trung tuyến dân cư Rạch Mã Trường tái khởi động với việc bơm cát san lấp mặt bằng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Suốt một thời gian dài tạm ngừng thi công, gần đây, Dự án Di dân tập trung tuyến dân cư Rạch Mã Trường tái khởi động với việc bơm cát san lấp mặt bằng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Sạt lở bờ sông Tiền tấn công vào sát tuyến đường giao thông độc đạo của xã đảo Tân Long. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Sạt lở đang uy hiếp hàng trăm hộ dân sinh sống ven sông Tiền, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Sau nhiều tháng khởi công, tổng khối lượng thực hiện của Dự án kè chống sạt lở bờ sông Tiền (xã Tân Long) chỉ đạt khoảng 26%. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Sau nhiều tháng tạm ngừng thi công, cỏ mọc um tùm tại Dự án Di dân tập trung tuyến dân cư Rạch Mã Trường, xã Tân Long. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Sau nhiều tháng tạm ngừng thi công, cỏ mọc um tùm tại Dự án Di dân tập trung tuyến dân cư Rạch Mã Trường, xã Tân Long. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Dự án Di dân tập trung tuyến dân cư Rạch Mã Trường (xã Tân Long) triển khai từ năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng hoàn thành. Ảnh: Nhựt An - TTXVN