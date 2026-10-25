Hiện trường sập nhà cao tầng ở thủ đô Kenya, nhiều người mắc kẹt

AP đưa tin, nhiều người được cho là đã mắc kẹt dưới đống đổ nát sau khi một tòa nhà cao tầng bị sập tại thủ đô Nairobi của Kenya hôm 23/10.

"Tòa nhà này đang trong quá trình xây dựng khi bị sập vào khoảng 13 giờ chiều trên một con phố thương mại sầm uất ở khu vực Eastleigh của Nairobi, nơi thường xuyên đông đúc với hàng nghìn tiểu thương và cư dân", nguồn tin cho hay.

Tòa nhà nhiều tầng bị sập ở Nairobi, Kenya, ngày 23/10/2026. Ảnh: AP/Brian Inganga.

Cảnh sát trưởng Nairobi, ông Issa Mohamud, cho biết tòa nhà có hơn 10 tầng trên đang được xây dựng. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát phải bắn hơi cay vào những người cướp phá các cửa hàng lân cận nhằm tạo điều kiện cho các đội cứu hộ tiếp cận hiện trường.

Ông Joseph Kaula, một thợ xây làm việc ở tầng 5, may mắn kịp thời thoát ra ngoài. Ông cho biết đã nghe thấy tiếng la hét và nhìn thấy các công nhân khác chạy ra ngoài, hô hoán rằng tòa nhà đang sập.

“Tôi là người cuối cùng bước ra trước khi tòa nhà sập và cả khu vực ngập trong bụi”, ông Kaula kể lại.

Kaula nói rằng một vài đồng nghiệp của ông có thể đã bị mắc kẹt dưới tầng hầm.

"Một phụ nữ bị thương được đưa ra ngoài và đưa đi cấp cứu", theo lời cảnh sát trưởng.

Ông Mohamud cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra vụ sập tiếp theo, do tòa nhà bị sập đang nghiêng vào tòa nhà bên cạnh.

Vài giờ sau vụ sập, một máy xúc bắt đầu di chuyển các khối bê tông cốt thép ra ngoài. Đến chiều tối 23/10, ít nhất hai máy xúc khác đã có mặt tại hiện trường.

Các nhân viên cứu hộ hy vọng có thể tiếp cận bất kỳ khoảng trống nào còn lại ở tầng hầm và tầng trệt, nơi từng được cho thuê làm cửa hàng điện tử, cửa hàng bán thịt và tạp hóa trong khi các tầng trên vẫn đang xây dựng.

Cư dân cho biết một số người thân của họ bị mắc kẹt đã gọi điện cầu cứu ngay sau khi tòa nhà sập, nhưng sau đó không thể liên lạc được nữa. Một lều tạm đã được dựng lên để người dân báo cáo người mất tích. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người còn mắc kẹt bên trong đống đổ nát.

“Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra. Chúng tôi sẽ đảm bảo những người có liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm”, ông Mohamud nói.

Thống đốc Nairobi, ông Johnson Sakaja, cho biết tòa nhà đã được phê duyệt xây dựng nhưng chưa có giấy chứng nhận sử dụng, do đó việc mở cửa hàng ở tầng trệt là trái pháp luật.