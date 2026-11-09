Video: Hiện trường sập cầu trên tuyến giao thông Nghi Sơn - Bãi Trành.

Sự cố sập cầu khiến giao thông trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành qua khu vực này tê liệt. Nhìn từ trên cao, một bên mố cầu bị nước lũ cuốn sập, kết cấu công trình bị phá vỡ.

Không chỉ một bên mố cầu bị sập, phần mố phía đối diện cũng xuất hiện tình trạng nứt gãy, xê dịch và lún sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Mặt đường bê tông nhựa bị xé toạc, xuất hiện những rãnh sụt lún lớn sau khi mố cầu bị dòng nước lũ phá hủy.

Lan can và các cấu kiện bê tông của cầu bị bẻ gãy, nằm ngổn ngang tại khu vực xảy ra sự cố.

Đất đá, cây cối bị dòng nước lớn cuốn trôi, xô đổ, phủ kín khu vực cầu Bái Sim.

Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ Đặng Hồng Sơn thông tin, sự cố xảy ra khoảng 3 giờ ngày 9/11. Nguyên nhân do nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn, may mắn tại thời điểm cầu sập không có người và phương tiện qua lại. Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đã căng dây, đặt biển cảnh báo, cử người túc trực ngăn phương tiện đi vào khu vực cầu bị sập. Do cầu Bái Sim nằm trên tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực miền núi với đường Hồ Chí Minh và Khu kinh tế Nghi Sơn nên sự cố làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Trưa 9/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo phương án khắc phục sự cố. Tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương nghiên cứu phương án làm đường gom, cầu tạm, sớm khôi phục việc đi lại của người dân.

Theo ghi nhận, mưa lớn còn khiến nhiều ngầm tràn qua khe suối trên địa bàn xã Thanh Kỳ bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Lãnh đạo UBND xã Thanh Kỳ cho biết, hiện đã rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động triển khai phương án ứng phó. Địa phương đã tổ chức sơ tán 3 hộ dân sinh sống gần khu vực hồ để bảo đảm an toàn.