Hiện trường rực lửa vụ máy bay rơi ở Mỹ, 9 người thiệt mạng, 600 người sơ tán: Hé lộ tín hiệu khẩn cấp trước thảm kịch

Một máy bay tư nhân Learjet 60 đã rơi xuống khu vực Palm Beach County, bang Florida (Mỹ), chiều 1/11, khiến toàn bộ 9 người trên máy bay thiệt mạng. Vụ tai nạn tạo ra hiện trường đổ nát, buộc khoảng 600 người dân trong khu vực phải sơ tán hoặc tìm nơi trú ẩn.

Máy bay lao xuống đất với tốc độ kinh hoàng

Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào chiều Chủ nhật (1/11, giờ địa phương), khi chiếc Learjet 60 đang trên hành trình từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom, bang Texas, đến Bahamas. Máy bay bất ngờ lao xuống đất và bốc cháy dữ dội tại khu vực Palm Beach County

Cả 9 người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng. Danh tính các nạn nhân, cũng như số lượng hành khách và thành viên phi hành đoàn, chưa được công bố. Nhà chức trách cho biết chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào trên mặt đất liên quan đến vụ việc.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis mô tả cảnh tượng máy bay gặp nạn giống như một quả tên lửa lao xuống mặt đất. Theo ông, vụ việc để lại khu vực mảnh vỡ rộng lớn.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cũng xác nhận số người tử vong, đồng thời gọi đây là một thảm kịch nghiêm trọng.

Theo dữ liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), đây là một trong những vụ tai nạn hàng không gây chết người nghiêm trọng nhất tại Mỹ trong năm 2026. Trước đó, vụ rơi máy bay phục vụ hoạt động nhảy dù ở Butler, bang Missouri, hồi tháng 6 khiến 12 người thiệt mạng.

Ảnh: WPBF

Vụ việc tại Florida cũng được đánh giá là tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến dòng máy bay Learjet 60. Năm 2008, một chiếc máy bay cùng loại gặp nạn khi cất cánh tại Columbia, bang South Carolina, khiến 4 người thiệt mạng.

Phi công phát tín hiệu khẩn cấp trước khi máy bay rơi

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay gặp nạn là Learjet 60, khởi hành từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom, bang Texas, để đến Bahamas. Máy bay được đăng ký dưới tên một công ty trách nhiệm hữu hạn tại bang Delaware và được quảng cáo cho thuê chuyến trên mạng.

Dữ liệu liên lạc giữa phi công và kiểm soát viên không lưu cho thấy tổ lái đã thông báo về điều kiện thời tiết bất lợi trước khi tai nạn xảy ra.

Hiện trường sau vụ tai nạn máy bay tại hạt Palm Beach, bang Florida (Mỹ), ngày 1/11 (Ảnh: Eduin Cruz/Reuters)

Theo bản ghi âm do trang LiveATC.net công bố, phi công báo cáo máy bay xuất hiện hiện tượng đóng băng, nhiệt độ không khí bên ngoài ở mức âm 47 độ C và gặp nhiễu động không khí trung bình. Máy bay bị xóc, độ cao dao động khoảng 700 feet, tương đương 213 m.

Phi công thông báo với Trung tâm Kiểm soát không lưu đường bay Miami rằng máy bay gặp tình trạng đóng băng nhẹ và nhiễu động không khí ở mức trung bình.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, khi mưa bắt đầu xuất hiện và tổ lái đề nghị được tăng độ cao, phi công bất ngờ phát tín hiệu khẩn cấp.

Trong bản ghi âm, phi công thông báo máy bay đang hạ xuống độ cao 8.000 feet, đồng thời phát tín hiệu cầu cứu “Mayday”. Người này cho biết máy bay đang hạ độ cao với tốc độ khoảng 10.000 feet/phút.

Sau đó, tình hình được cho là trở nên nghiêm trọng hơn khi phi công thông báo tốc độ hạ độ cao tăng lên tới 20.000 feet/phút, đồng thời cảnh báo máy bay sắp lao xuống đất.

Những mảnh vỡ vương vãi tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Reuters)

Dữ liệu theo dõi chuyến bay trên trang ADS-B Exchange cho thấy chiếc Learjet đã mất khoảng 27.000 feet độ cao chỉ trong vòng một phút, trước khi tín hiệu theo dõi bị ngắt.

Hình ảnh tại hiện trường do truyền thông địa phương ghi lại cho thấy mặt đường bị biến dạng nghiêm trọng, xuất hiện một hố lớn tại vị trí máy bay lao xuống. Nhiều mảnh vỡ nằm rải rác trong khu vực.

Khoảng 600 người phải sơ tán

Vụ tai nạn gây ảnh hưởng đáng kể đến khu dân cư xung quanh. Ông Joel Flores, Ủy viên Hội đồng Palm Beach County, cho biết khoảng 600 người cần được bố trí nơi trú ẩn do những thiệt hại trên mặt đất sau vụ rơi máy bay.

Những người dân bị ảnh hưởng được chuyển đến hai điểm trú ẩn trong khu vực trong thời gian lực lượng chức năng tiến hành điều tra và xử lý hiện trường.

Địa điểm máy bay rơi nằm gần đường Military Trail, đoạn giữa Cresthaven Boulevard và 10th Avenue North, cách sân bay quốc tế Palm Beach khoảng 4 dặm, tương đương 6,4 km, về phía nam.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng có mặt tại West Palm Beach vào sáng cùng ngày và rời sân bay trên chuyên cơ Air Force One hơn một giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Chuyên gia hàng không Mary Schiavo, cựu Tổng thanh tra Bộ Giao thông Mỹ, nhận định dữ liệu từ camera hành trình của các phương tiện ghi lại vụ tai nạn có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều tra.

Theo bà, những dữ liệu ban đầu về chuyến bay cho thấy máy bay không hạ độ cao theo một quá trình được kiểm soát bình thường. Tốc độ hạ độ cao lớn bất thường có thể là dấu hiệu cho thấy phi công đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát phương tiện.

Chuyên gia này cũng lưu ý rằng cú lao xuống với tốc độ cao có thể khiến các bộ phận máy bay bị phá hủy nghiêm trọng. Thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay cũng có nguy cơ bị hư hại hoặc thiêu rụi do vụ va chạm và hỏa hoạn.

Trong thời gian điều tra, toàn bộ các làn đường theo cả hai chiều bắc - nam trên tuyến Military Trail đã bị phong tỏa vô thời hạn. Nhà chức trách khuyến cáo người dân tránh xa khu vực xảy ra tai nạn và lựa chọn các tuyến đường thay thế.