Hiện trường nhà xưởng ở Hà Nội cháy tan hoang, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi

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Theo thông tin từ UBND xã Sơn Đồng (Hà Nội), hơn 21h ngày 23/9, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại khu nhà xưởng ở Km9+700 đại lộ Thăng Long (xã Sơn Đồng).

Ông Phạm Gia Lộc, Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng cho biết, ngay khi nhận được tin báo, UBND xã đã huy động mọi lực lượng, từ cán bộ các phòng, ban chuyên môn, Công an xã, tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở... đến hiện trường để phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội tổ chức chữa cháy.

“UBND xã nhanh chóng huy động máy xúc, máy xúc lật... trên địa bàn để tham gia công tác khoanh vùng, chữa cháy, ngăn lửa lan rộng. Đồng thời, điều động ô tô téc chở nước để kịp thời cung cấp nguồn nước cho lực lượng PCCC”, Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng cho biết.

Sáng 24/9, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 21h6 ngày 23/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại cụm nhà kho, xưởng rộng hơn 2.000m² (trên tổng diện tích khu đất khoảng 6.700m²) ven đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn xã Sơn Đồng.

Nhận định đám cháy diễn biến phức tạp, bùng phát lớn và có nguy cơ cao cháy lan sang các kho xưởng liền kề, Công an thành phố đã khẩn trương điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, 15, 16, 17, 23, 29 cùng 22 phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Tại hiện trường, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, giấy, nilon... tỏa nhiệt rất cao và sinh ra nhiều khói khí độc.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp cùng lực lượng tại chỗ huy động máy xúc, máy ủi phá dỡ tường, mái tôn để mở đường tiếp cận, kết hợp triển khai đồng bộ nhiều hướng chữa cháy.

Ghi nhận tại hiện trường, phần lớn nhà xưởng đã bị đổ sập, đồ đạc bên trong bị thiêu rụi.

Đến 23h10 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 0h30 ngày 24/9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo Công an Hà Nội, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bảo vệ an toàn 4 nhà xưởng liền kề, ngăn chặn nguy cơ cháy lan ra các công trình lân cận.

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.