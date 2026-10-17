Hiện trường ngôi nhà sàn bị cháy rụi trong đêm ở Quảng Trị

Ngày 17/10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa dập tắt vụ cháy nhà sàn của một hộ dân trên địa bàn xã Lìa, không để lửa lan sang nhà bên cạnh.

Cảnh sát PCCC và CNCH tiến hành dập lửa. Ảnh: CACC.

Lúc 20h17 ngày 16/10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 nhận tin báo về vụ cháy nhà sàn của gia đình ông Hồ Văn Rơng (SN 1978, trú thôn Thanh Hòa, xã Lìa).

Hai xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường. Đến 20h39, lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy và triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn lửa lan rộng.

Đến 21h05 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy ngăn không cho lửa lan sang gian nhà xây bên cạnh có diện tích khoảng 36m².

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CACC.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, căn nhà sàn có diện tích khoảng 58m² bị cháy hoàn toàn phần vách bao quanh và sàn gỗ, các vật dụng bên trong bị thiêu rụi, phần mái tôn hư hại toàn bộ, chỉ còn lại khung trụ bằng bê tông cốt thép. Giá trị tài sản thiệt hại đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.