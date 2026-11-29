Hiện trường nền đường sắt Bắc - Nam qua tỉnh Gia Lai bị lũ cuốn trôi, các đơn vị đang khẩn trương khắc phục.

Sáng 29/11, các đơn vị chức năng đang khẩn trương thi công sửa chữa điểm sạt lở đường sắt qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, ngay sau khi phát hiện sự cố, đã huy động 30 người đến hiện trường triển khai khắc phục. Trong sáng nay, lực lượng tiếp tục được tăng cường thêm hơn 30 người cùng phương tiện, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa.

Dự kiến công tác khắc phục sẽ hoàn thành để nối lại hoạt động chạy tàu qua khu vực vào 18h ngày 29/11.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, chiều 28/11, mưa lớn kéo dài khiến một đoạn nền đường sắt Bắc - Nam qua xã Canh Vinh bị sạt lở, cuốn trôi. Ngay khi phát hiện sự việc, UBND xã Canh Vinh đã kiểm tra hiện trường và thông báo cho đơn vị quản lý tuyến đường là Công ty CP Đường sắt Phú Khánh để triển khai phương án khắc phục.

Vị trí sạt lở có chiều ngang khoảng 10m, nền đường bị nước lũ cuốn trôi, ảnh hưởng đến hoạt động chạy tàu trên tuyến Bắc - Nam.

Trong thời gian xảy ra sự cố, ngành đường sắt tổ chức trung chuyển hành khách giữa ga Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) và ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai) để tiếp tục hành trình.