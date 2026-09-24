Hiện trường kho, xưởng 2.000m2 ở Hà Nội tan hoang sau vụ cháy

Như Báo Sức khoẻ và Đời sống đã đưa tin, khoảng hơn 21h ngày 23/9, người dân phát hiện lửa bùng lên tại một khu kho, xưởng ven Đại lộ Thăng Long, thuộc xã Sơn Đồng, Hà Nội, nên nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng.Qua kiểm tra, khu vực xảy ra cháy có diện tích hơn 2.000 m², nằm trên khu đất rộng khoảng 6.700 m².

Công an TP Hà Nội điều động 22 phương tiện chuyên dụng và gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc 6 Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực đến hiện trường triển khai phương án xử lý.

Tại khu vực cháy, vật liệu chủ yếu gồm gỗ, nhựa, giấy và nilon khiến nhiệt lượng tỏa ra lớn, kèm nhiều khói và khí độc. Lực lượng chữa cháy phối hợp các lực lượng tại chỗ sử dụng máy xúc, máy ủi phá dỡ tường, mái tôn, tạo đường tiếp cận.

Đến 23h10 ngày 23/9, đám cháy cơ bản được kiểm soát. Khoảng 00h30 ngày 24/9, lực lượng chức năng xác định đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, hạn chế nguy cơ cháy lan sang những công trình xung quanh.

Ông Chung (70 tuổi, xã Sơn Đồng, Hà Nội), hiện đang làm bảo vệ ở khu vực này cho biết, 6 năm làm việc ở đây, các nhà xưởng ở khu vực này chưa xảy ra vụ cháy nào. Đến khoảng 21h ngày 23/9, ông nghe 2 người trong kho hô hoán có cháy.

Ông Chung cho biết thêm, lúc ông chạy ra xem, khói lửa đã bao trùm cụm kho, xưởng tại đây. Người trong kho đã nhanh chóng gọi lực lượng chức năng.

"Đến khoảng 4h sáng, lực lượng chức năng mới rút hết khỏi hiện trường. May mắn không có người thương vong".

Hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại hiện trường vụ cháy, sáng 24/9

Tại khu vực cháy chứa nhiều vật liệu chủ yếu gồm gỗ, nhựa, giấy và nilon khiến nhiệt lượng tỏa ra lớn, lửa lan nhanh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân phát sinh hỏa hoạn cùng mức độ thiệt hại tài sản hiện chưa được xác định, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.