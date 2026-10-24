Hiện trường hỗn loạn tại tòa nhà hơn 10 tầng đang xây bất ngờ đổ sụp, nhiều người mắc kẹt

Khoảng 13h ngày 23/10 (giờ địa phương), một tòa nhà đang xây dựng tại khu Eastleigh, thủ đô Nairobi, Kenya, bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người mắc kẹt dưới đống bê tông và thép.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích trong điều kiện hiện trường tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụp đổ.

Cảnh sát trưởng Nairobi, ông Issa Mohamud, cho biết tòa nhà có hơn 10 tầng phía trên đang trong quá trình xây dựng. Theo Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kipchumba Murkomen, thời điểm xảy ra sự cố có 67 công nhân làm việc tại công trường. Trong số này, một người bị thương, còn 66 người đã thoát ra ngoài an toàn.

Tầng hầm và tầng trệt của công trình được cho thuê làm cửa hàng điện tử, cửa hàng thịt và cửa hàng tạp hóa. Khoảng 11 người có mặt tại các cơ sở kinh doanh này hiện chưa được xác định tung tích.

Ông Murkomen cho biết các lực lượng cứu hộ, bao gồm cơ quan chính phủ cấp quốc gia, chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ Kenya, đã liên lạc được với một số người sống sót đang mắc kẹt bên trong đống đổ nát.

“Tin tốt là đội cứu hộ cho biết họ đã liên lạc được với một số người sống sót vẫn đang mắc kẹt bên trong”, ông Murkomen nói.

Theo truyền thông địa phương, Hội Chữ thập đỏ Kenya xác nhận hai người bị thương đã được giải cứu và đưa đến Bệnh viện Quốc gia Kenyatta để điều trị.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Ông Mohamud cảnh báo tòa nhà có thể tiếp tục đổ sập do đang nghiêng và tựa vào công trình liền kề.

Hiện trường vụ việcl

Ông Joseph Kaula, một thợ trát tường làm việc tại tầng 5, cho biết mình là người cuối cùng rời khỏi công trình trước khi tòa nhà đổ sập.

“Toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi bụi”, ông nhớ lại.

Theo ông Sakaja, tòa nhà đã được cấp phép xây dựng nhưng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Vì vậy, việc bố trí các cửa hàng kinh doanh tại tầng trệt là trái quy định.

Thống đốc Nairobi cho biết không loại trừ khả năng có một hoặc hai người thiệt mạng. Tuy nhiên, con số thương vong chính xác cần được xác định sau khi lực lượng chức năng hoàn tất quá trình tìm kiếm và cứu hộ.

Cảnh sát Kenya khẳng định, cuộc điều tra sẽ được tiến hành nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc. Những cá nhân bị xác định có lỗi hoặc phải chịu trách nhiệm về sự cố sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.