Hiện trường dãy nhà trọ tan hoang sau khi 'bà hỏa' ghé
Lực lượng chức năng được huy động với nhiều xe chữa cháy chuyên dùng đã nhanh chóng dập tắt hỏa hoạn tại dãy nhà trọ, lán tạm tại cuối ngõ 67 Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội), nhiều đồ đạc sinh hoạt, xe máy, điều hòa... bị thiêu rụi hoàn toàn.
Khoảng 7h30 ngày 19/10, một vụ cháy xảy ra tại dãy nhà trọ tự phát trong ngõ 67 Phùng Khoang, phía sau Chung cư An Lạc, phường Đại Mỗ, Hà Nội. Người dân cho biết, trước khi đám cháy xảy ra đã nghe thấy một tiếng nổ lớn rồi lửa bùng lên tại khu nhà trọ.
Ngay khi nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Nội đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, ngăn cháy lan sang những khu vực lân cận.
Sau quá trình triển khai dập lửa, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế, may mắn không có thiệt hại về người. Hiện trường cũng được Cảnh sát phong tỏa để tiến hành điều tra.
Nguồn CAND: https://cand.vn/hien-truong-day-nha-tro-tan-hoang-sau-khi-ba-hoa-ghe-post825302.html