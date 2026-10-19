Hiện trường dãy nhà trọ tan hoang sau khi 'bà hỏa' ghé

Khoảng 7h30 ngày 19/10, một vụ cháy xảy ra tại dãy nhà trọ tự phát trong ngõ 67 Phùng Khoang, phía sau Chung cư An Lạc, phường Đại Mỗ, Hà Nội. Người dân cho biết, trước khi đám cháy xảy ra đã nghe thấy một tiếng nổ lớn rồi lửa bùng lên tại khu nhà trọ.

Lửa ngùn ngụt cùng khói đen bốc cao tại hiện trường vụ cháy.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Nội đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, ngăn cháy lan sang những khu vực lân cận.

Sau quá trình triển khai dập lửa, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế, may mắn không có thiệt hại về người. Hiện trường cũng được Cảnh sát phong tỏa để tiến hành điều tra.

Xe chữa cháy triển khai đến hiện trường.

Dãy nhà trọ chủ yếu là lán tạm cho người lao động có thu nhập thấp thuê để ở với giá thuê khoảng 1,5 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm chi phí điện, nước. Thời điểm xảy ra cháy có rất ít người ở nhà nên gần như toàn bộ đồ đạc sinh hoạt đều bị thiêu rụi. Chỉ một số ít hộ kịp di dời quạt, tivi, quần áo... ra bên ngoài.

Toàn cảnh hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao.

Cảnh sát xác định, khu vực xảy ra cháy là nơi tập kết rác và phế liệu, lán tạm được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp với tổng diện tích là 450m2. Trong đó, diện tích bị cháy là 200m2.

Nhiều đồ đạc của người dân đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Lực lượng chức năng huy động máy xúc phá dỡ một số hạng mục, phục vụ công tác chữa cháy.