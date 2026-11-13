Hiện trường dãy nhà đổ sập sau vụ nổ cửa hàng gas ở TP.HCM

Hiện trường vụ sập nhà ở TP.HCM.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, khoảng 11h5 phút ngày 13/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo xảy ra vụ sập nhà tại địa chỉ số 81 - 83 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Ngay lập tức đơn vị đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Tại hiện trường, vụ nổ đã khiến căn nhà số 81 và số 83 đường Bùi Văn Ba, bị đổ sập hoàn toàn và gây hư hỏng nặng nề cho các căn nhà liền kề. Gạch đá, xà bần văng tràn ra mặt đường Bùi Văn Ba khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Theo thông tin từ UBND phường Tân Thuận tính đến 13h chiều cùng ngày 4 người bị chôn vùi dưới đống đổ nát được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn là nhân viên cửa hàng gas, 6 người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Phía sát hiện trường vụ nổ, lực lượng y tế được bố trí túc trực để ứng cứu kịp thời.

Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu được nạn nhân thứ 10 từ đống đổ nát.

Hiện trường được phong toả để phục vụ quá trình điều tra nguyên nhân.