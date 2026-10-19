Hiện trường đám cháy gần ngõ 67 Phùng Khoang

Theo người dân sinh sống tại khu vực, ngọn lửa bùng lên dữ dội nhanh chóng kèm theo cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét.

Theo hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường, đám cháy từ dãy nhà tạm lợp mái tôn nằm sát khu vực ao hồ và cây xanh.

Lửa cháy nhanh chóng bao trùm toàn bộ dãy nhà, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Hà Nội đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Tới 9 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực, khẩn trương triển khai các biện pháp dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, đồng thời tiến hành làm mát và rà soát hiện trường.

Hình ảnh PV Báo Công lý ghi nhận tại hiện trường: