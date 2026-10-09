Hiện trường cửa hàng xe máy cháy rụi, hàng loạt phương tiện trơ khung

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 22h10 đêm 8/10 tại cửa hàng xe máy nằm trên phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Do bên trong có rất nhiều xe máy nên ngọn lửa bùng lên rất nhanh, bao trùm cả cửa hàng.

Hiện trường vụ cháy.

Người dân sinh sống tại khu vực khi phát hiện lửa đã thông báo cho những người có mặt trong cửa hàng thoát ra ngoài, đồng thời điện báo cho lực lượng chức năng.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH khu vực số 11 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội) được huy động cùng phương tiện chuyên dụng triển khai nhanh đến hiện trường. Cùng với đó, một số đơn vị chữa cháy khác cũng được chi viện đến làm nhiệm vụ.

Tại hiện trường, khói và lửa bốc cao, phát ra từ khu vực cửa hàng. Lực lượng chức năng tổ chức tiếp cận, triển khai phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đám cháy.

Lực lượng chữa cháy triển khai thiết bị vào bên trong hiện trường đám cháy.

Cuộc chiến với "giặc lửa" diễn ra hết sức khẩn trương.

Theo anh Nguyễn Minh Tú (người dân sinh sống trên phố Nguyễn Khánh Toàn) cho biết, ban đầu mọi người chỉ phát hiện thấy mùi khét nồng nặc nhưng chỉ sau ít phút đã thấy lửa bùng lên rất nhanh. Mọi người chỉ kịp hô hoán cho những người ở bên trong hiện trường thoát ra ngoài và cố gắng cứu một số xe máy.

Đến khoảng 23h đêm, ngọn lửa cơ bản được lực lượng chữa cháy khống chế. May mắn không có thiệt hại về người.

Ghi nhận của PV Báo CAND tại hiện trường, nhiều phương tiện bị cháy gần như hoàn toàn, phần nhựa và các chi tiết bên ngoài bị thiêu biến dạng, chỉ còn lại khung kim loại. Một số xe nằm ngổn ngang, phủ đầy muội than và nước chữa cháy.

Khu vực phía trong cửa hàng cũng bị ám khói đen. Các vật dụng, thiết bị và nhiều bộ phận của xe máy bị cháy, biến dạng sau hỏa hoạn.

Dù đám cháy đã cơ bản được dập tắt nhưng lực lượng Cảnh sát vẫn túc trực kiểm tra kỹ hiện trường.

Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ tại tầng 2 của cửa hàng.

Hạ sĩ Nguyễn Văn Hải (Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH khu vực 11) cùng đồng đội tạm nghỉ sau khi dập tắt hỏa hoạn. Điều mừng nhất của các anh là đám cháy không có thiệt hại về người, lực lượng làm nhiệm vụ cũng khống chế được và không bị cháy lan.