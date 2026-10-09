Hiện trường cửa hàng xe máy cháy rụi, hàng loạt phương tiện trơ khung
Sau vụ hỏa hoạn, bên trong cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội) ngổn ngang những chiếc xe bị thiêu rụi, nhiều phương tiện chỉ còn trơ khung sắt. Lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 22h10 đêm 8/10 tại cửa hàng xe máy nằm trên phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Do bên trong có rất nhiều xe máy nên ngọn lửa bùng lên rất nhanh, bao trùm cả cửa hàng.
Người dân sinh sống tại khu vực khi phát hiện lửa đã thông báo cho những người có mặt trong cửa hàng thoát ra ngoài, đồng thời điện báo cho lực lượng chức năng.
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH khu vực số 11 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội) được huy động cùng phương tiện chuyên dụng triển khai nhanh đến hiện trường. Cùng với đó, một số đơn vị chữa cháy khác cũng được chi viện đến làm nhiệm vụ.
Tại hiện trường, khói và lửa bốc cao, phát ra từ khu vực cửa hàng. Lực lượng chức năng tổ chức tiếp cận, triển khai phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đám cháy.
Theo anh Nguyễn Minh Tú (người dân sinh sống trên phố Nguyễn Khánh Toàn) cho biết, ban đầu mọi người chỉ phát hiện thấy mùi khét nồng nặc nhưng chỉ sau ít phút đã thấy lửa bùng lên rất nhanh. Mọi người chỉ kịp hô hoán cho những người ở bên trong hiện trường thoát ra ngoài và cố gắng cứu một số xe máy.
Nguồn CAND: https://cand.vn/hien-truong-cua-hang-xe-may-chay-rui-hang-loat-phuong-tien-tro-khung-post824400.html