Hiện trường 2 tàu hỏa đâm nhau thảm khốc, 119 người thương vong

Tai nạn va chạm tàu hỏa ở Ai Cập khiến 7 người thiệt mạng, 112 người bị thương

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cho biết 45 bệnh nhân được xuất viện sau khi tình trạng sức khỏe cải thiện và được điều trị cần thiết.

Bảy người khác dự kiến cũng sớm được xuất viện. Những người bị thương còn lại tiếp tục được điều trị và theo dõi tại các cơ sở y tế.

72 xe cứu thương được huy động tham gia công tác cứu hộ và sơ tán.

Những người bị thương được chuyển đến nhiều bệnh viện tại tỉnh Giza và tỉnh Beni Suef lân cận.

Bộ trưởng Y tế Khaled Abdel Ghaffar chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao mức độ sẵn sàng, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc y tế và hỗ trợ cấp cứu cho các nạn nhân.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cho biết trên mạng xã hội Facebook rằng ông đang theo dõi sát diễn biến vụ việc. Ông gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và chúc những người bị thương sớm bình phục.

Ông Sisi cũng chỉ đạo các cơ quan nhà nước bảo đảm chăm sóc y tế cho những người bị thương, khẩn trương điều tra nguyên nhân tai nạn và xử lý những cá nhân bị xác định có hành vi thiếu trách nhiệm.

Theo thông báo trước đó của Cơ quan Đường sắt Quốc gia Ai Cập, tai nạn xảy ra giữa ga Kafr Ammar và ga Al-Raqqa. Một đoàn tàu chạy trên tuyến Giza - Fayoum đâm vào phía sau đoàn tàu khác đang lưu thông trên tuyến Cairo - Aswan.

Các đội cứu hộ cùng cần cẩu được điều động đến hiện trường để giải phóng khu vực tai nạn và di chuyển những toa tàu còn lại, nhằm khôi phục hoạt động đường sắt theo cả hai chiều trong thời gian sớm nhất.

Thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất tại nước này xảy ra năm 2002, khi một đoàn tàu chạy tuyến Cairo - Luxor bốc cháy tại khu vực Ayyat, tỉnh Giza, khiến hơn 380 người thiệt mạng.