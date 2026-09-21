Hiện trạng ven sông Nhuệ trước chỉ đạo kiểm tra của Chủ tịch Hà Nội

Mới đây Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra liên quan đến phản ánh về tình trạng rác thải, vật liệu tập kết ngổn ngang và hàng loạt lều lán, nhà xưởng mọc sát mép sông Nhuệ đoạn qua địa bàn Hà Nội, làm thu hẹp không gian ven sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin ngày 19/9, dọc 2 bên sông Nhuệ đoạn qua khu vực phường Từ Liêm và Xuân Phương hiện có hàng nghìn công trình, nhà xưởng đang tồn tại.

Trên địa bàn phường Từ Liêm hầu hết các công trình đều được phủ mái tôn, tuy nhiên bên trong nhiều công trình được dựng rất kiên cố, có những công trình còn được xây dựng vươn ra giữa lòng sông Nhuệ.

Đoạn Sông Nhuệ giáp ranh giữa 2 phường Từ Liêm và Xuân Phương là điểm tập trung số lượng lớn nhà xưởng.

Chỉ khoảng 1km dọc tuyến sông đã có hàng trăm các công trình lớn nhỏ được dựng lên ngay bên cạnh là các khu chung cư cao tầng hiện đại. Theo khảo sát giá thuê kho xưởng ở đây cũng rất cao do vị trí này đông dân cư và thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hoá.

Những nhà xưởng ở phường Từ Liêm được xây dựng thành những dãy sát nhau và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu có cháy nổ xảy ra.

Bên cạnh các nhà xưởng trên địa bàn phường Từ Liêm là các bãi đất được sử dụng làm điểm tập kết vận chuyển vật liệu xây dựng, phía sát mép sông Nhuệ có nhiều rác thải xây dựng. Thời điểm phóng viên ghi nhận trong khu vực này một số người còn đang đốt rác thải trực tiếp ngay bên các nhà xưởng.

Tại khu vực phường Đại Mỗ và Tây Mỗ theo quan sát dọc hai bên sông Nhuệ cũng có nhiều nhà xưởng công trình tồn tại. Ngay bên cạnh khu đô thị gọn gàng hiện đại là cảnh đối lập của loạt nhà xưởng với đủ màu sắc khác nhau.

Nằm sát các khu xưởng và dòng sông Nhuệ không xa nhiều khu đất trống khu vực phường Tây Mỗ được quây tôn và trở thành điểm đến của nhiều loại rác thải.

Tại khu vực ven sông Nhuệ phường Xuân Phương không chỉ khu vực ven sông mà các khu đất xung quanh cũng có nhiều công trình bằng tôn được dựng lên từ trước đó. Nhiều nhà xưởng nơi đây tập kết số lượng lớn xe máy, một số vị trí biến thành điểm sửa chữa, tân trang xe...và kho chứa hàng.

Không chỉ có vậy các khu nhà xưởng còn "bao vây" cả một trụ điện tại phường Xuân Phương. Phía bờ sông Nhuệ rác thải đổ tràn cả xuống lòng sông.

Nhiều công trình còn được xây dựng ngay trên dòng sông Nhuệ bằng cách sử dụng các cọc sắt cắm thẳng xuống dòng sông này, phía trên được xây dựng đua ra nhiều mét hướng về lòng sông. Theo quan sát những công trình này đều có người đang sinh sống.

Liên quan đến các công trình, nhà xưởng ven sông Nhuệ ở trên, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội, nếu để xảy ra sai phạm.