Hiện trạng Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy vừa thông xe

Từ ngày 10/10, tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng thông xe kỹ thuật sau khoảng 5 tháng thi công, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Hiện các phương tiện hiện được phép lưu thông phía phải tuyến.

Đoạn Vành đai này sẽ giao cắt với đường Cầu Giấy, nối sang đường Nguyễn Văn Huyên tiếp nối đường Vành đai 2,5 lên Khu đô thị Tây Hồ Tây.

Tuyến đường được bố trí 4 làn xe mỗi chiều. Hiện các phương tiện được lưu thông tại phía phải hướng Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng. Hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh trên tuyến đã cơ bản hoàn thiện.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, nhà thầu đang tích cực triển khai các hạng mục còn lại, đưa dự án Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng hoàn thành trong năm 2026.

Đơn vị cũng đang tiến hành đánh giá tình trạng giao thông trên tuyến sau khi thông xe kỹ thuật. Phương án cấm phương tiện lưu thông cũng được tính đến trong trường hợp không bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Tại khu vực ngã tư Cầu Giấy - Nguyễn Văn Huyên, trong giờ cao điểm, do hệ thống đèn tín hiệu ở nút giao chưa hoàn thiện để đưa vào hoạt động nên xuất hiện tình trạng xung đột giữa các phương tiện lưu thông qua nút giao. Đơn vị thi công đã bố trí nhân viên bảo vệ túc trực tại khu vực rào chắn, thực hiện phân luồng giao thông.

Đến chiều 12/10, dải phân cách di động đã được lắp đặt ở đường Cầu Giấy - đoạn nút giao đường Nguyễn Văn Huyên. Việc này để hạn chế xung đột giữa các phương tiện, giảm thiểu ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

HIện nay, các phương tiện di chuyển từ đường Nguyễn Văn Huyên đi Vành đai 2,5 và ngược lại phải rẽ vào đường Cầu Giấy, sau đó quay đầu để tiếp tục hành trình (2 điểm quay đầu trước số nhà 163 Cầu Giấy và số 250 Cầu Giấy).

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy dài 1,13km, mặt cắt ngang 40-50m, thông xe kỹ thuật ngày 10/10. Đây là tuyến giao thông quan trọng, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, đi qua các khu dân cư hiện hữu và các khu đô thị mới, có vai trò kết nối liên khu vực, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ của thành phố.