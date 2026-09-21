Hiện trạng tuyến đường, nơi nam sinh Mỏ - Địa chất bị cuốn trôi xuống cống

VIDEO: Phố Viên - nơi nam sinh gặp nạn đang thi công nhiều nguy hiểm.

Vị trí trên tuyến đường nam sinh gặp nạn nằm tại điểm giao phố Viên với khu dân cư, khu vực này có nhiều sinh viên và người dân qua lại.

Khoảng cách từ nơi xảy ra tai nạn đến khu B Đại học Mỏ - Địa chất, dài khoảng 300 m.

Phố Viên còn một số đoạn đang được thi công dang dở. Mặt đường chưa được hoàn thiện đồng bộ, một số vị trí chênh cao thấp.

Công trường chiếm một phần diện tích mặt đường, khiến không gian lưu thông bị thu hẹp. Người đi xe máy phải giảm tốc độ ở các đoạn đang thi công dang dở.

Sau đợt mưa lớn, bùn đất và nước vẫn đọng tại một số vị trí thấp trên đường.

Khi di chuyển trên đường vào buổi tối hoặc mưa ngập, hố ga, cống thoát nước rất khó để người lái xe nhận ra và né tránh.

Tại cống thoát nước nơi xảy ra tai nạn, đơn vị thi công đã rào chắn và đặt cảnh báo. Người dân mong các hạng mục thi công sớm hoàn thành, điểm tiềm ẩn nguy hiểm phải được đặt biển dễ nhận biết.

Khoảng 10h ngày 17/9, chiếc Honda biển Nam Định cũ của nam sinh năm thứ nhất Khoa Cơ khí, Đại học Mỏ - Địa chất được phát hiện ở miệng cống thoát nước trên phố Viên, nhưng không thấy người đâu. Phố Viên ngập sâu do mưa lớn, miệng cống hút nước mạnh tạo thành xoáy. Chính quyền phường Đông Ngạc phối hợp gia đình tổ chức tìm kiếm nam sinh. Trưa 18/9, thi thể nam sinh được lực lượng tìm kiếm tìm thấy ở miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu Phố Viên, cách vị trí gặp nạn khoảng một km.

Ngày 20/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và giải pháp xử lý vụ nam sinh bị ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc.

Tuyến đường phố Viên đang thi công dang dở và vị trí gặp nạn của nam sinh trường ĐH Mỏ - Địa chất. Ảnh: GoogleMap.