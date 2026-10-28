Hiện trạng thi công mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang, Hà Nội

Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng được thi công sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, hướng tới xóa bỏ điểm nghẽn giao thông và tình trạng xuống cấp kéo dài nhiều năm. Ảnh: Phúc Đức

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống, ngày 28/10, dự án đang được triển khai với nhiều hạng mục thi công trên tuyến. Ảnh: Phúc Đức

Nhiều đoạn đường đang trong tình trạng đào xới, mặt bằng chưa hoàn thiện. Dọc tuyến, đất đá, gạch vỡ và vật liệu xây dựng tập kết thành từng đống. Một số vị trí xuất hiện các hố đào sâu, hệ thống cống và kết cấu bê tông đang được lắp đặt, thi công. Ảnh: Phúc Đức

Hệ thống cống thoát nước đang dần hình thành. Tại một đoạn tuyến, rãnh đào sâu được bố trí các cấu kiện bê tông, bên trong có những đường ống màu vàng chạy dọc theo công trình. Ảnh: Phúc Đức

Ở vị trí khác, các cấu kiện cống hộp bê tông được đặt xuống hố đào, xung quanh vẫn còn đất đá và vật liệu chưa được thu dọn. Ảnh: Phúc Đức

Ở một số vị trí, các cấu kiện bê tông được tập kết sát mép đường, máy xúc cũng được huy động để phục vụ quá trình thi công. Ảnh: Phúc Đức

Công nhân cũng đang thực hiện các công việc xây dựng, hoàn thiện kết cấu tại những hạng mục đã được triển khai. Ảnh: Phúc Đức

Sau khi hoàn thành, ngõ 381 Nguyễn Khang thông từ phố Thành Thái đến cầu Yên Hòa bắc qua sông Tô Lịch, tạo nên trục kết nối giữa đường Vành đai 2, 2,5 và 3, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực và giúp người dân rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Ảnh: Phúc Đức