Hiện trạng nút giao Trung Thư - Trung Văn sau điều chỉnh phân luồng

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Tố Hữu - Trung Thư - Trung Văn (phường Đại Mỗ), kể từ 7h ngày 19/9. Theo đó, cấm tất cả ôtô đi thẳng từ đường Trung Thư đi Trung Văn vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Ôtô sẽ rẽ phải liên tục tại nút giao Trung Thư - Trung Văn - Tố Hữu và quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa trên đường Tố Hữu để đi Trung Văn.

Nút giao Trung Văn - Trung Thư nằm tại khu vực phường Đại Mỗ (Hà Nội). Đồ hoạ: Việt Linh.

Tại nút giao có đèn tín hiệu giữa đường Trung Thư và Tố Hữu, lực lượng chức năng lắp đặt biển báo cấm ôtô đi thẳng trong giờ cao điểm. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, phương án mới được đưa ra sau khi cơ quan chức năng theo dõi thực tế và ghi nhận nút giao Tố Hữu - Trung Thư - Trung Văn thường xuyên ùn ứ, mất an toàn giao thông, đặc biệt vào những khung giờ đông phương tiện.

Theo phương án tổ chức giao thông mới, ôtô từ đường Trung Thư không được đi thẳng vào Trung Văn mà rẽ phải vào đường Tố Hữu theo hướng dẫn của đèn tín hiệu.

Để trở lại hướng Trung Văn, các phương tiện từ đường Trung Thư sẽ di chuyển theo đường Tố Hữu, đến khu vực nhà chờ BRT Vạn Phúc 2 và chuyển hướng tại điểm quay đầu gần đó.

Ghi nhận chiều 22/9, một số ôtô vẫn đi thẳng qua nút giao thay vì rẽ phải vào đường Tố Hữu. Nhiều tài xế chưa nắm rõ phương án tổ chức giao thông mới nên vẫn di chuyển theo lộ trình cũ, đi thẳng từ đường Trung Thư vào Trung Văn giờ cao điểm.

Việc cấm ôtô đi thẳng từ đường Trung Thư trong giờ cao điểm nhằm phân luồng lại hướng phương tiện lưu thông, đồng thời giảm tải áp lực giao thông tại nút giao Trung Thư - Trung Văn - Tố Hữu.

Tuy nhiên, ôtô phải đi vòng qua đường Tố Hữu và quay đầu khiến lưu lượng phương tiện trên tuyến tăng, dẫn đến ùn tắc cục bộ giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút Tố Hữu - Trung Thư - Trung Văn được điều chỉnh thời gian chu kỳ và pha đèn phù hợp phương án tổ chức giao thông mới. Việc điều chỉnh cũng được thực hiện tại các nút giao lân cận trên trục Tố Hữu, gồm Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh và Tố Hữu - Lê Văn Lương.