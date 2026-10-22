Hiện trạng nút giao Dương Đình Nghệ – Mễ Trì trước ngày xây hầm chui 655m

Sáng 22/10, theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt cây xanh tại khu vực đầu đường Mễ Trì và cuối đường Dương Đình Nghệ (Hà Nội) được cắt tỉa, chặt hạ và di dời để chuẩn bị mặt bằng xây dựng hầm chui dài 655m, quy mô 6 làn xe, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Ghi nhận tại khu vực vỉa hè đường Mễ Trì, đoạn cổng Viện Âm nhạc Việt Nam, nhiều gốc cây lớn đã được đốn hạ, cắt sát gốc; một số cây bị cắt tỉa gần như trụi cành. Cành lá sau khi cắt tỉa được thu gom thành từng đống dọc hành lang đi bộ, chờ xe chuyên dụng vận chuyển đi nơi khác.

Nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng nơi chuẩn bị xây dựng hầm chui.

Tại dải phân cách giữa đường, đoạn qua Tổng công ty Sông Đà, các đơn vị thi công huy động máy xúc cỡ lớn và xe cẩu chuyên dụng để di dời cây xanh. Những cây chà là cảnh được đào nguyên bầu gốc, cẩu lên xe tải để vận chuyển đến khu vực ươm trồng, bảo quản.

Tương tự, tại khu vực dải phân cách đường Dương Đình Nghệ – Phạm Hùng, thảm cỏ và cây bụi trang trí đã được thu dọn, để lộ mặt bằng đất trống, phục vụ công tác chuẩn bị thi công, xử lý hạ tầng kỹ thuật và dựng rào chắn.

Dải phân cách đường Dương Đình Nghệ nhiều cây xanh đã được di dời đi.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù có sự tham gia của nhiều phương tiện cơ giới cỡ lớn, giao thông tại khu vực vẫn diễn ra tương đối ổn định, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc cục bộ trong giờ cao điểm.

Theo cơ quan chức năng Hà Nội, việc xử lý cây xanh nằm trong công tác chuẩn bị triển khai dự án hầm chui trực thông theo hướng Mễ Trì – Dương Đình Nghệ, tại nút giao Mễ Trì – Phạm Hùng – Vành đai 3.

Nhiều công nhân đang tiến hành di dời cây ở dải phân cách đường Mễ Trì.

Trước đó, ngày 7/1/2026, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ký ban hành Quyết định số 6475/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mễ Trì – Dương Đình Nghệ – Vành đai 3, quy mô 6 làn xe.

Dự án có tổng chiều dài 655m, gồm 120m hầm kín, 200m hầm hở và 335m tường chắn, gờ chắn bánh. Mặt cắt ngang hầm có kích thước 27m x 7,4m. Đây là công trình giao thông cấp II, thuộc dự án nhóm B, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Nhiều cây xanh ở vỉa hè đường Mễ Trì cũng được cắt tỉa.

Hầm chui Mễ Trì - Dương Đình Nghệ có quy mô 6 làn xe, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Sau khi hoàn thành, hầm chui được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc tại nút giao Mễ Trì – Phạm Hùng – Vành đai 3, hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện và rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân. Công trình cũng được kỳ vọng góp phần giảm ô nhiễm môi trường đô thị, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2027.

Video hiện trạng nút giao Dương Đình Nghệ – Mễ Trì trước ngày xây hầm chui 655m: