Hiện trạng 'như tổ ong' 12 dự án liên quan đến ông Lê Thanh Thản

TP Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết xử lý những tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án liên quan đến các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản đại diện, quản lý, sở hữu, góp vốn hoặc hợp tác đầu tư.

Trong 12 dự án vi phạm trật tự xây dựng, dãy 12 tòa nhà HH tại bán đảo Linh Đàm được cho là vi phạm nghiêm trọng nhất. Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm được đưa vào sử dụng từ năm 2015, từ đó đến nay, hàng loạt vấn đề liên quan đến hạ tầng phát sinh tại khu vực.

12 tòa nhà tại HH Linh Đàm hiện nay có hàng vạn dân sinh sống, cùng với đó là kéo theo tình trạng quá tải về hạ tầng kỹ thuật, y tế, trường học cho khu vực.

Tổ hợp chung cư Đại Thanh cũng bị xây vượt nhiều tầng so với quy hoạch.

Dãy 6 tòa nhà Đại Thanh cao vượt trội so với các tòa nhà trong khu vực.

Trong bán đảo Linh Đàm hiện có 3 tòa nhà do công ty liên quan đến ông Lê Thanh Thản xây dựng, gồm VP3, VP5, VP6, đều vượt tầng so với quy hoạch.

Tòa nhà VP6 nằm ven hồ Linh Đàm và đường Vành đai 3, được đưa vào sử dụng từ năm 2015. Tòa nhà này vượt quy hoạch khoảng 10 tầng, mỗi tầng hiện có gần 20 căn hộ.

12 dự án gồm CT6 Kiến Hưng, Đại Thanh, CT5 Tân Triều, Khu nhà ở Xa La, CT11 và CT12 thuộc Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa VP3, VP5, VP6 và tổ hợp HH1, HH2, HH3, HH4 tại khu vực Linh Đàm.

Tổng số căn hộ tại 12 dự án liên quan đến ông Lê Thanh Thản theo quy hoạch hoặc giấy phép tại các dự án trên là 6.759 căn, trong khi số căn hộ hiện có lên tới 24.943 căn, tăng 18.184 căn.