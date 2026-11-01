Hiện trạng nhà thi đấu Phú Thọ mới được đầu tư hơn 220 tỷ đồng ở TP.HCM

Nhằm phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Nhà thi đấu Phú Thọ và CLB Bơi lặn Phú Thọ đã trải qua quá trình cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục. Các công trình hiện cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ các nội dung thi đấu và đáp ứng nhu cầu của vận động viên, khán giả.

Nơi đây được cải tạo, nâng cấp với kinh phí khoảng 229 tỷ đồng, tập trung vào các hạng mục như mái vòm, mặt sân, khán đài, hệ thống điều hòa, âm thanh, chiếu sáng và phòng cháy chữa cháy. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng từ ngày 1/7/2026.

Hiện nhà thi đấu Phú Thọ đang tổ chức giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia các CLB - Cúp Phân bón Cà Mau 2026, cho thấy công trình đã sẵn sàng vận hành sau khi hoàn thành cải tạo, nâng cấp. Đây cũng là địa điểm dự kiến diễn ra lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào ngày 12/12.

Hệ thống ghế ngồi là một trong những hạng mục được chú trọng trong quá trình cải tạo, nâng cấp ở Nhà thi đấu Phú Thọ. Việc hoàn thiện khu vực khán đài góp phần nâng cao điều kiện phục vụ khán giả tại các giải đấu thể thao và sự kiện lớn sau khi công trình được đưa vào sử dụng.

Sau các sự kiện diễn ra trước đó, công nhân khẩn trương thu dọn, vệ sinh khu vực bên ngoài Nhà thi đấu Phú Thọ, hoàn trả mặt bằng để công trình tiếp tục phục vụ các hoạt động thể thao và công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Toàn cảnh Nhà thi đấu Phú Thọ sau khi hoàn thành cải tạo, nâng cấp. Công trình tiếp tục được đưa vào khai thác, phục vụ các giải đấu thể thao và chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

CLB Bơi lặn Phú Thọ là địa điểm tổ chức các nội dung bơi và lặn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Sau 18 tháng cải tạo, nâng cấp, công trình đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục từ khán đài, hệ thống chiếu sáng đến hồ bơi và hệ thống xử lý nước, sẵn sàng phục vụ thi đấu.

Toàn bộ 300 ghế ngồi tại CLB Bơi lặn Phú Thọ được thay mới trong đợt cải tạo kéo dài 18 tháng, góp phần hoàn thiện khu vực phục vụ khán giả trước Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Hệ thống chiếu sáng tại CLB Bơi lặn Phú Thọ được nâng cấp bằng đèn chuyên dụng, hướng đến tiêu chuẩn Olympic. Ánh sáng được bố trí nhằm hạn chế chói trên mặt nước, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và góp phần hoàn thiện điều kiện thi đấu tại công trình trước Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.