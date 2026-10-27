Hiện trạng mỏ than Bố Hạ sau vụ án khai thác lậu 5,4 triệu tấn than tại Bắc Ninh

Gần 2 năm sau vụ án “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản” xảy ra tại Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang và các đơn vị liên quan tại mỏ than Bố Hạ, xã Đồng Kỳ và phường Bố Hạ, TP Bắc Ninh, hơn 611,4 nghìn tấn than là tang vật trong vụ án vẫn chưa được giải quyết.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 26/10, khối lượng than tang vật vẫn đang được cơ quan chức năng bảo quản, trông giữ tại bãi tập kết của mỏ than Bố Hạ. Mọi hoạt động tại mỏ than Bố Hạ đang bị đình chỉ, dây chuyền nghiền than và hàng chục ô tô vận chuyển đã hoen gỉ theo thời gian.

Ông Nguyễn Thành Bắc, Phó trưởng Thi hành án dân sự TP Bắc Ninh cho biết: Từ ngày 8/8/2024, Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang cũ đã được Viện KSND tỉnh Bắc Giang cũ chuyển vật chứng là hơn 611,4 nghìn tấn than. Từ đó đến nay, đơn vị vẫn đang quản lý, tổ chức trông giữ theo quy định.

“Theo hồ sơ quản lý, chúng tôi chỉ trông giữ số lượng than đã khai thác, chế biến trên, các hạng mục khác như dây chuyền chế biến, nhà xưởng, phương tiện… tại hiện trường đều đã được bàn giao, trả lại chủ sở hữu theo quy định. Việc các đơn vị bảo quản thế nào, chúng tôi không nắm được”.

Ông Nguyễn Thành Bắc cũng cho biết: Ban đầu, Viện kiểm sát có chủ trương đưa khối lượng than này ra đấu giá, sung công quỹ. Tuy nhiên, phía tòa án lại có quan điểm cần trả lại các đơn vị liên quan. Do đó, hiện nay, số vật chứng này đã được tách ra khỏi bản án hình sự trước đó để cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh điều tra, xử lý theo quy định. Thi hành án dân sự TP Bắc Ninh vẫn có trách nhiệm tạm quản lý, tổ chức trông giữ để chờ quyết định từ cơ quan có thẩm quyền.

Điều đáng nói, hiện nay, tại khu vực xung quanh mỏ than Bố Hạ có nhiều hộ gia đình, cá nhân tự ý tổ chức nghiền, chế biến than, vận chuyển đi tiêu thụ gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường.

Ông Lương Quang Tuyên, Phó chủ tịch UBND xã Đồng Kỳ cho biết: Từ khi mỏ than Bố Hạ bị đình chỉ hoạt động, trên địa bàn xã có nhiều hộ gia đình và đơn vị tự ý lắp đặt dây chuyền nghiền sít thải tồn đọng trong quá trình khai thác của mỏ than trước đây rồi vận chuyển đi bán. UBND xã đã 4, 5 lần kiểm tra, yêu cầu dừng hoạt động, trường hợp chưa chấp hành sẽ tiếp tục kiểm tra, lập biên bản.

Ông Tuyên cũng cho biết, do chưa xác định được sít thải than là khoáng sản nhóm nào nên địa phương chưa xử lý. UBND xã đã yêu cầu dừng hoạt động, đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh hướng dẫn. Sở cũng đang có văn bản đề nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xác định loại khoáng sản để làm căn cứ xử lý nghiêm.

Chủ tịch UBND phường Bố Hạ Nguyễn Đức Dương cũng khẳng định: Trên địa bàn ghi nhận một hộ giáp ranh với xã Đồng Kỳ tự ý lắp đặt dây chuyền nghiền sít thải từ mỏ than Bố Hạ. Ngay từ đầu, địa phương đã lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn xử lý. UBND phường sẽ tiếp tục kiểm tra, ngăn chặn.

Được biết, ngày 22/12/2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang (Công ty Khoáng sản Bắc Giang) được Bộ Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang cấp phép cho khai thác than tại mỏ than Bố Hạ (thuộc xã Đồng Hưu, xã Đông Sơn và xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cũ). Quá trình khai thác than, Công ty Khoáng sản Bắc Giang ký hợp đồng liên kết khai thác than với Công ty TNHH MTV Xuân An (Công ty Xuân An).

Cơ quan chức năng xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2017 đến ngày 16/2/2023, các bị cáo thuộc Công ty Khoáng sản Bắc Giang, cùng trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, gồm: Hà Văn Hòe (SN 1955, Tổng giám đốc), Dương Văn Dũng (SN 1957, Chủ tịch HĐQT), Phạm Thanh Thạch (SN 1976, Phó tổng giám đốc) và những người có liên quan đã có hành vi chỉ đạo, thực hiện khai thác khoáng sản tại Mỏ than Bố Hạ không đúng nội dung giấy phép được cấp về phương pháp khai thác, độ sâu kết thúc, công suất khai thác và trữ lượng khai thác.

Tổng khối lượng khoáng sản các bị cáo đã thực hiện khai thác không đúng với nội dung giấy phép được cấp là hơn 5,4 triệu tấn than, trị giá 569,4 tỷ đồng.

Sau đó, năm 2024, vụ án hình sự trên đã được đưa ra xét xử, các bị cáo đều đã bị tuyên án nhưng số lượng than còn tồn đọng hiện nay vẫn chưa có phương án xử lý dứt điểm.