Hiện trạng loạt căn hộ dự kiến phải di dời tại dự án CT6 Kiến Hưng

Triển khai Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý các tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh, phường Kiến Hưng đang rà soát hiện trạng, xác định các trường hợp phải di dời, đồng thời thực hiện phương án khắc phục tại dự án chung cư CT6 Kiến Hưng.

Chung cư CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng) là 1 trong 12 dự án do các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư trên địa bàn Hà Nội được xác định có vi phạm kéo dài nhiều năm. Đồ hoạ: Đinh Hà.

Theo quy hoạch được duyệt, chung cư CT6 Kiến Hưng gồm 31 tầng nổi, 2 tầng hầm. Thực tế, công trình được xây dựng 32 tầng nổi, 1 tầng hầm.

Dự án cũng điều chỉnh từ 2 khối tháp CT6A, CT6B thành 3 khối tháp CT6A, CT6B và CT6C so với phê duyệt ban đầu.

Theo quy hoạch, dự án có tổng cộng 231 căn hộ và một khối tháp khách sạn với 459 phòng. Tuy nhiên, hiện trạng thực tế là 1.584 căn hộ, không có phòng khách sạn nào, tức tăng 1.353 căn hộ so với quy hoạch. Diện tích xây dựng khối đế cũng tăng từ 5.586 m2 lên 6.071 m2.

Ở phần lõi khối đế tầng 2 và tầng 3, chủ đầu tư chia mặt bằng thành các căn hộ rộng khoảng 40-50 m2. Không có ban công, cư dân phải phơi quần áo, lắp giàn nóng điều hòa ngoài hành lang. Lối đi quanh co như “ma trận”, không gian sinh hoạt chật chội, ngột ngạt.

Một cơ sở giáo dục mầm non có vị trí tại tầng 3 toà CT6A. Theo quy hoạch, các tầng 2, 3 là khu thương mại dịch vụ, tuy nhiên chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng thành căn hộ để bán.

Gia đình ông Kim Diệu Quang (68 tuổi) mua căn hộ 74,4 m2 tại tầng 2 tòa CT6B với giá 14,4 triệu đồng/m2 từ những ngày đầu dự án mở bán. Căn hộ hiện thuộc diện rà soát di dời. Theo ông Quang, gia đình được thông tin về mức bồi thường dự kiến 4,4 tỷ đồng.

Ông Quang cho biết nhiều cư dân đã quen với cuộc sống tại đây, không muốn di dời dù điều kiện sinh hoạt còn bất tiện. "Điều người dân mong muốn là các vấn đề pháp lý cần được làm rõ bằng văn bản, giấy tờ cụ thể, có đầy đủ căn cứ và thời gian thực hiện. Chúng tôi cần biết quyền lợi của mình được giải quyết như thế nào khi di dời. Việc thay đổi nơi ở sẽ kéo theo nhiều xáo trộn, không dễ dàng khắc phục chỉ bằng một khoản tiền đền bù", ông Quang nói.

Vợ chồng bà Phùng Thị Kim Hồng (68 tuổi) mua căn hộ khoảng 50 m2 tại tầng 3 tòa CT6A1 năm 2024 với giá khoảng 1 tỷ đồng. "Nếu tôi biết căn hộ dính sai phạm thì đã không mua. Giờ tôi chỉ mong không phải di dời, chủ đầu tư cần chịu trách nhiệm và khắc phục hậu quả, thay vì đẩy khó khăn sang cho người dân", bà chia sẻ.

Không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng tại chung cư CT6 Kiến Hưng có diện tích hạn chế.

Tầng hầm duy nhất của tòa nhà dùng để trông giữ xe máy hiện cũng trong tình trạng quá tải. Lối đi lại bị thu hẹp, gây nguy cơ ùn tắc và mất an toàn.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng, UBND phường Kiến Hưng đã tổ chức rà soát các căn hộ dự kiến phải di dời tại dự án. Báo cáo của UBND phường cho biết, có tổng cộng 136 căn thuộc diện di dời, gồm 126 căn hộ chung cư ở tầng 2, tầng 3 và 10 căn nhà thấp tầng.

Với khu nhà thấp tầng, quy hoạch bố trí 15 căn liền kề, mỗi căn cao 3 tầng, nhưng thực tế xây 38 căn cao 5 tầng. Khu đất dành cho nhà trẻ, mẫu giáo rộng gần 719 m2 cũng bị chuyển thành nhà liền kề và đường giao thông.

Theo dự thảo kế hoạch triển khai Nghị quyết của thành phố, UBND phường Kiến Hưng có nhiệm vụ xác nhận hiện trạng công trình, rà soát vị trí, diện tích căn hộ và xác định các trường hợp phải di dời.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập phương án, chi trả bồi thường và hỗ trợ di dời. Người dân có thể lựa chọn nhận tiền, nhà ở tại vị trí khác hoặc mua nhà ở xã hội. UBND phường công khai phương án, tiếp nhận ý kiến và giám sát thực hiện.