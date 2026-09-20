Hiện trạng làng, xóm ven sông Hồng trước khi Hà Nội tái thiết

Quy hoạch khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang được TP Hà Nội hoàn thiện. Khu vực nghiên cứu dài khoảng 40 km, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2038, trong đó giai đoạn 2026-2030 ưu tiên xây dựng Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, khu đô thị định và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Hà Nội nêu rõ việc di dời, tái thiết làng xóm cũ thuộc Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo nguyên tắc không đảm bảo an toàn phòng, chống, thoát lũ; phần diện tích làng các làng nằm trong phạm vi mở đường giao thông; nằm trong khu vực quy hoạch "phòng khách đô thị"; nằm trong các khu vực xây dựng các khu đô thị định cư, đô thị đa mục tiêu.

Hà Nội sẽ di dời một phần diện tích khu dân cư làng xóm nằm trong phạm vi không đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống lũ và khu vực nằm trong phạm vi xây dựng Trục đại lộ cảnh quan thuộc các thôn Võng La, Yên Hà, Hải Bối (tổng diện tích khoảng 27 ha). Làng Bắc Cầu thuộc phường Bồ Đề (khoảng 35,5 ha).

Khu dân cư trong làng Bắc Cầu thuộc phường Bồ Đề có diện tích khoảng 35,5 ha nằm trong phạm vi không bảo đảm an toàn phòng chống lũ nên thuộc diện di dời.

Làng Bắc Cầu hiện nằm giữa sông Hồng và sông Đuống, được bao bọc bởi hệ thống sông nước nên quanh năm có không khí tương đối mát mẻ, nhiều cây xanh. Từ khu vực nội thành Hà Nội đến làng khoảng 5–6 km.

Thực hiện Trục Đại lộ sông Hồng, TP Hà Nội cũng xác định 2 cụm làng thuộc diện di dời là Võng La - Hải Bối thuộc xã Thiên Lộc và Vĩnh Thanh.

Hai cụm làng được xác định tái thiết để phục vụ mục tiêu hình thành “phòng khách đô thị” gồm Nhật Tân - Tứ Liên thuộc phường Hồng Hà, khoảng 96 ha, và Thống Nhất (Hạ Trại, Trung Thôn) thuộc phường Long Biên, khoảng 12 ha.

Hà Nội bố trí 265 ha quỹ đất tái định cư với ưu tiên định cư tại chỗ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, nhằm duy trì nơi ở, sinh kế và gắn kết cộng đồng.

TP Hà Nội dự kiến bố trí 6 khu đô thị tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Cụ thể, xã Mê Linh 72 ha; xã Vĩnh Thanh và Đông Anh 30 ha; xã Bát Tràng 35 ha; xã Ô Diên 11 ha; phường Thượng Cát và Đông Ngạc 12 ha; phường Yên Sở 10 ha; xã Nam Phù 72 ha và xã Hồng Vân 23 ha.

Khu vực từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long hiện nay có nhiều nhà xưởng nằm ven sông Hồng.

Theo định hướng quy hoạch, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.418 ha, dân số dự báo từ 800.000 đến 1,2 triệu người. Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng khoảng 55 m2/người, trong đó đất ở khoảng 15 m2/người.

Hiện trạng khu vực nghiên cứu quy hoạch trục đại lộ cảnh quan có mặt nước chiếm khoảng 3.626 ha, tương đương 30% tổng diện tích khu vực nghiên cứu. Đất sản xuất nông nghiệp có diện tích lớn nhất, khoảng 5.741 ha, chiếm 50%. Đất ở khoảng 1.102 ha, chiếm 10%, với tổng dân số khoảng 279.525 người. Dân cư phân bố không đồng đều, bao gồm cả khu vực đô thị và ngoại thành.