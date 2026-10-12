Hiện trạng khu đất xây trung tâm công nghiệp văn hóa ở phố cổ Hà Nội

UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi công Dự án Xây dựng Trung tâm Công nghiệp văn hóa tại số 17 Nguyễn Thiện Thuật và 40 Thanh Hà. Dự án từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, hướng tới hình thành Trung tâm Công nghiệp Văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua.

Theo đề án, trung tâm được xây dựng tại hai địa điểm là số 17 Nguyễn Thiện Thuật và số 40 Thanh Hà, với tổng diện tích khoảng 3.862 m2. Trong đó, diện tích xây dựng hơn 2.300 m2, mật độ xây dựng khoảng 60%. Đồ hoạ: Đinh Hà.

Khu đất số 17 Nguyễn Thiện Thuật và số 40 Thanh Hà trước kia là địa chỉ của THCS Lê Lợi. Địa chỉ này về sau là cơ sở của trường THCS Thanh Quan và THPT Việt Đức học tạm trong thời gian chờ xây trường mới. Ngày 6/8, UBND phường Hoàn Kiếm công bố quyết định thành lập Trường THCS Hoàn Kiếm, sáp nhập từ các trường THCS Thanh Quan, THCS Hoàn Kiếm và THCS Lê Lợi. Từ đó đến nay, khu đất này không còn được sử dụng.

Ghi nhận trong sáng 9/10, đơn vị thi công phá dỡ công trình bên trong khu đất 40 Thanh Hà, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án Trung tâm Công nghiệp Văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua.

Nhiều hạng mục bên trong khu đất 40 Thanh Hà được đơn vị thi công nhanh chóng phá dỡ trong sáng 9/10.

Khu đất số 17 Nguyễn Thiện Thuật hiện chưa phá dỡ. Khu đất này cũng không còn được sử dụng sau khi học sinh, cán bộ và giáo viên trường THPT Việt Đức chuyển về cơ sở Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam), nơi mới hoàn thành sửa chữa cơ sở vật chất.

Theo đề án, Trung tâm Công nghiệp Văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua hướng tới mô hình thiết chế công nghiệp văn hóa đa chức năng, gồm không gian sáng tạo, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, giáo dục, trải nghiệm, thương mại văn hóa và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, trung tâm tăng cường liên kết giữa văn hóa, du lịch, thương mại và cộng đồng trong khu vực phố cổ Hà Nội.

Trung tâm là không gian kể lại các giá trị lịch sử, văn hóa của khu phố cổ theo cách mới, đồng thời là nơi nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp, người làm công nghiệp văn hóa, đặc biệt là người trẻ, gặp gỡ, sáng tạo và cùng tạo ra sản phẩm mới. Người dân và du khách cũng có thể đến đây để trải nghiệm, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Hà Nội. Từ đó, nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa và du lịch có giá trị được hình thành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đề án được nghiên cứu từ năm 2025, sau khi UBND thành phố có văn bản thống nhất chủ trương. HĐND thành phố sau đó ban hành Nghị quyết số 24 quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn TP Hà Nội, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai. Tháng 10/2025, UBND thành phố giao phường Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ thành lập Trung tâm Công nghiệp Văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua.

Khu đất số 17 Nguyễn Thiện Thuật hiện được dùng làm nơi nghỉ ngơi của công nhân thực hiện dự án trung tâm công nghiệp văn hóa.

Phường Hoàn Kiếm yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và vệ sinh môi trường, đồng thời hạn chế ảnh hưởng sinh hoạt, kinh doanh của người dân trong khu vực. Công trình dự kiến hoàn thành dịp 30/4/2027.