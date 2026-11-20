Hiện trạng khu đất vàng đang manh mún và cũ kỹ

Ngày 19/11, ghi nhận của phóng viên tại khu vực Hồ Thành, phường Hạc Thành, nơi đây vẫn mang dáng vẻ trầm lắng dù nằm giữa trung tâm đô thị Thanh Hóa cũ. Hàng chục trụ sở cơ quan nhà nước như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tư pháp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh... đang hoạt động trong khu vực.

Dọc ven hồ, một số khu dân cư tập trung đông đúc, nhà cửa cũ kỹ, đường giao thông xuống cấp sau nhiều năm chưa được cải tạo do nằm trong vùng quy hoạch. Xen giữa những công trình hiện hữu là các khoảng đất rộng bỏ trống, cỏ dại và cây bụi mọc um tùm. Một số cửa hàng cà phê, dịch vụ ăn uống từng hoạt động tại đây đã được giải tỏa.

Hồ Thành nằm giữa trung tâm đô thị Thanh Hóa cũ.

Tỉnh Thanh Hóa đang nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu vực Hồ Thành.

Với vị trí nằm giữa lõi đô thị, Hồ Thành được xem là một trong những khu đất có giá trị lớn về cảnh quan và phát triển không gian công cộng của tỉnh. Tuy nhiên, hiện trạng còn manh mún, thiếu sự kết nối và chưa khai thác tương xứng tiềm năng.

Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5348 ngày 17/12/2019, khu vực Hồ Thành có diện tích khoảng 56,58 ha. Ranh giới phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng, đường Hậu Thành và Triệu Quốc Đạt; phía Nam giáp đường Cửa Tiền; phía Đông giáp đường Hàng Đồng, Lê Hồng Phong và phía Tây giáp đường Dương Đình Nghệ.

Có nhiều cơ quan đơn vị của Nhà nước đang nằm trong khu vực quy hoạch Hồ Thành.

Dọc ven hồ, nhiều khu dân cư tập trung đông đúc, nhà cửa lụp xụp.

Kỳ vọng Hồ Thành trở thành điểm đến sôi động

Mong muốn thay đổi diện mạo khu vực trung tâm này, ngày 13/11, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Công ty CP Tập đoàn Taseco về phương án đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu vực Hồ Thành.

Theo đề xuất của doanh nghiệp, phạm vi nghiên cứu quy hoạch khoảng 68,3 ha, tăng 11,72 ha so với đồ án được phê duyệt năm 2019. Phần diện tích bổ sung nằm ở phía Bắc, thuộc khu vực Quảng trường Lam Sơn.

Hạ tầng xuống cấp vì nhiều năm không được sửa chữa nâng cấp.

Sau khi các hàng quán, dịch vụ bị dẹp bỏ, hiện tại ven Hồ Thành là bãi đất trống để hoang.

Đại diện đơn vị tư vấn cho biết, phương án điều chỉnh hướng tới làm mới không gian trung tâm đô thị, lấy công viên mang tên "Vườn Hạc Thành" làm hạt nhân phát triển. Mục tiêu là đưa Hồ Thành trở thành điểm đến sôi động, thu hút người dân và du khách, nhưng vẫn giữ được những dấu ấn lịch sử của Thành cổ Hạc Thành.

Mục tiêu quy hoạch là đưa Hồ Thành trở thành điểm đến sôi động, thu hút người dân và du khách, nhưng vẫn giữ được những dấu ấn lịch sử của Thành cổ Hạc Thành.

Điểm nhấn của phương án là định hình vùng lõi đô thị gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa, trong đó nghiên cứu tái hiện dấu tích thành cổ, hệ thống hào nước, hệ lam khép kín hình lục lăng và bốn cửa thành gồm Tiền, Hậu, Tả, Hữu.

Bên cạnh không gian cảnh quan, đơn vị tư vấn đề xuất hình thành cụm công trình văn hóa, nghiên cứu mở rộng Quảng trường Lam Sơn, đồng thời giữ nguyên các công trình kiến trúc hiện có như Nhà hát Lam Sơn, Thư viện tỉnh và quảng trường, tượng đài Lê Lợi.

Đơn vị tư vấn đề xuất hình thành cụm công trình văn hóa, nghiên cứu mở rộng Quảng trường Lam Sơn

Khu vực quảng trường Lam Sơn trong quy hoạch của Hồ Thành.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh Hồ Thành là khu vực lõi trung tâm, có ý nghĩa đặc biệt đối với diện mạo đô thị và chiều sâu lịch sử của địa phương. Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch phải lấy bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử làm nguyên tắc xuyên suốt.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn tôn trọng tối đa cấu trúc không gian và các dấu tích thành cổ, bảo đảm giữ được "hồn cốt" Thành cổ Hạc Thành xưa, tạo dấu ấn riêng để người dân, du khách có thể dễ dàng nhận diện di sản.

Cảnh quan xung quanh khu vực Hồ Thành.

Hồ Thành là khu vực lõi trung tâm, có ý nghĩa đặc biệt đối với diện mạo đô thị và chiều sâu lịch sử của địa phương

Cấu trúc không gian Hạc Thành truyền thống. (Ảnh: UBND tỉnh)

Mô phỏng không gian khu vực Hồ Thành theo phương án quy hoạch. (Ảnh: UBND tỉnh)

Cùng với bảo tồn, phương án cần bổ sung các không gian văn hóa, dịch vụ, trải nghiệm, vui chơi giải trí phù hợp với nhiều lứa tuổi. Những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của Thanh Hóa cần được khai thác để tạo nên điểm đến có sức sống, thay vì chỉ là một khu vực chỉnh trang cảnh quan đơn thuần.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Công ty CP Tập đoàn Taseco về phương án đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Hồ Thành. (Ảnh: UBND tỉnh)

Đối với các vấn đề liên quan đến mặt bằng và công trình hiện trạng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, đề xuất giải pháp xử lý đồng bộ, không để ảnh hưởng đến mục tiêu chỉnh trang đô thị. Việc nghiên cứu mật độ xây dựng, quy mô dân cư và phương án tái định cư cũng cần được tính toán kỹ, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân với yêu cầu phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện đồ án, bảo đảm sự đồng bộ, kết nối giữa Hồ Thành với không gian đô thị và trung tâm hành chính mới. Qua đó, từng bước đưa khu vực này trở thành điểm nhấn về cảnh quan, văn hóa, lịch sử, góp phần tạo thêm sức hút cho đô thị Thanh Hóa.