Hiện trạng khu 'đất vàng' cạnh Gem Center do Bến Thành - Sao Thủy phát triển

Sau nhiều năm gần như im ắng, khu đất 1 Bis - 1 Kép Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP HCM (trước sáp nhập là phường Đa Kao, quận 1) đang được quây lại bằng hệ thống hàng rào mới, bên ngoài xuất hiện bảng phối cảnh, tên dự án Springlight City. Phía bắc khu đất giáp chung cư 1A1B Nguyễn Đình Chiểu, phía nam giáp Gem Center và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và phía tây giáp đường Nguyễn Đình Chiểu.

Springlight City đã được giới thiệu ra thị trường từ nhiều năm trước với thông tin bên ngoài công trường là “Dự án khu nhà ở cao tầng và khách sạn, thương mại - dịch vụ tại 1 Bis - 1 Kép Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP HCM (Springlight City)”. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy, đơn vị quản lý và giám sát xây dựng là Công ty TNHH Turner Việt Nam.

Trước đây, trên khu đất có 164 căn hộ thuộc nhà công sản chế độ cũ, sau đó được xác lập quyền sở hữu Nhà nước. Năm 1995, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư khu nhà ở 1 Bis - 1 Kép Nguyễn Đình Chiểu với mục tiêu tái định cư phục vụ việc giải tỏa nhà lụp xụp trên và ven kênh Nhiêu Lộc, đồng thời kinh doanh nhà ở cao cấp và văn phòng. Quy mô ban đầu gồm 365 căn chung cư, 38 căn nhà phố liền kề và 112 căn nhà ở cao cấp. Chủ đầu tư được giao khi đó là Công ty Phát triển và Dịch vụ nhà quận 1, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, sau chuyển thành Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà Bến Thành và sáp nhập vào Benthanh Group (Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV). Trong hình là hàng rào mới được dựng tại khu đất hiện nay.

Đến năm 1996, Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi đất ở địa chỉ này để thực hiện dự án. Do dự án kéo dài, tháng 1/2004, Chính phủ cho phép điều chỉnh nhưng yêu cầu tiếp tục bảo đảm mục tiêu và hiệu quả đầu tư. Đến tháng 4/2004, UBND TP HCM điều chỉnh dự án, nâng số căn hộ lên 816 căn.

Sau đó, thành phố chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà Bến Thành liên doanh với CTCP Đầu tư Sao Thủy thành lập Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy để thực hiện dự án.

Đến tháng 10/2014, UBND TP HCM chấp thuận Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy làm chủ đầu tư dự án. Ngày 22/5/2015, UBND TP HCM ban hành quyết định thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà Bến Thành quản lý, sử dụng và giao đất cho Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy để đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng và Khách sạn - Thương mại - Dịch vụ tại số 1 Bis - 1 Kép Nguyễn Đình Chiểu.

Khu vực dự án này trên mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, ằm bên cạnh là Gem Center. Springlight City hiện được chủ đầu tư giới thiệu với quy mô khoảng 18.171 m2, mật độ xây dựng khoảng 40%, gồm 4 tòa tháp cao khoảng 37 - 40 tầng và hơn 1.000 sản phẩm, bao gồm căn hộ, khách sạn, văn phòng và thương mại - dịch vụ.

Hiện trạng mặt bên công trường dự án hiện nay.

Theo hồ sơ được UBND TP HCM báo cáo năm 2017, diện tích khu đất theo quyết định này là 17.794 m2. Cũng trong năm 2015, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận quy hoạch kiến trúc tổng mặt bằng. Phương án gồm 5 tháp bao gồm tháp 1 là căn hộ kinh doanh và căn hộ tái định cư; Tháp 2, 3 và 4 có khối đế thương mại - dịch vụ, khối tháp là căn hộ kinh doanh; Tháp 5 là khách sạn.

Theo TTXVN, sau đó chủ đầu tư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cùng giấy phép xây dựng phần thân. Doanh nghiệp đã thi công hoàn thành vách 4 tầng hầm nhưng sau đó phải ngưng do các vấn đề liên quan xây dựng và khiếu nại của người dân.

Tại bảng giá được công bố mới nhất vào tháng 9/2026, căn hộ một phòng ngủ tại đây có giá từ 5,9 tỷ đồng, hai phòng ngủ từ 8,4 tỷ đồng và ba phòng ngủ từ 12 tỷ đồng.