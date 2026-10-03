Hiện trạng khu dân cư có thể di dời để làm công viên ở ngã tư Thái Hà - Hoàng Cầu

Nằm ở ngã tư phố Thái Hà - Hoàng Cầu có một khu dân cư có thể bị di dời theo quy hoạch. Vị trí khu dân cư này trước đây là khu vực ao Thước Thợ, ở nơi giáp ranh giữa phường Trung Liệt, Láng Hạ, quận Đống Đa và phường Thành Công, quận Ba Đình trước sáp nhập (nay là phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội). (Ranh giới dự án được vẽ tương đối).

Ranh giới của khu dân cư được xác định cụ thể là phía đông nam giáp phố Hoàng Cầu; phía đông bắc giáp phố Đặng Tiến Đông và trường Mầm non Hoa Sen; phía tây nam giáp phố Thái Hà; phía tây bắc giáp Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Theo quy hoạch phân khu đô thị H1-3 TP Hà Nội được phê duyệt năm 2021, phần lớn khu dân cư đều nằm trong ô quy hoạch có ký hiệu E.1/CXĐT1, có chức năng là cây xanh đô thị. Phần mặt tiền phố Thái Hà của khu vực nằm trong ô đất có ký hiệu E.1/P, có chức năng bãi đỗ xe. Khu vực này được xác định là ranh giới dự kiến xây dựng ga đường sắt đô thị và các công trình phụ trợ, chi tiết thực hiện theo dự án riêng.

Khu đất này hiện là một khu dân cư đông đúc với mật độ công trình được xây dựng dày đặc. Nằm ở phố Hoàng Cầu hiện có một sân bóng đá.

Theo tìm hiểu, vào năm 2001, khu vực này được Hà Nội quyết định thu hồi hơn 7 ha đất để giao cho Ban Quản lý dự án quận Đống Đa để xây dựng dự án Công viên văn hóa Đống Đa giai đoạn I. Đến năm 2007, Hà Nội đã có văn bản giao cho một doanh nghiệp đề xuất lập quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án.

Đầu tháng 4/2008, dự án được nhà đầu tư Hungary xin nghiên cứu đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư có đề nghị điều chỉnh lại quy hoạch, dành một phần diện tích để kinh doanh, không đúng với quy hoạch đã được phê duyệt và không đủ năng lực tài chính để triển khai.

Vào tháng 11/2011, CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (nay là Tập đoàn Geleximco - CTCP) đã đề nghị xây dựng dự án theo hình thức BT và nghiên cứu, phối hợp với Viện Quy hoạch Hà Nội để lập quy hoạch dự án.

Đến năm 2017, Hà Nội đã giao cho chủ đầu tư là doanh nghiệp từng được thành phố có văn bản giao đề xuất lập quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án vào năm 2007. Trong giai đoạn 2023 - 2024, thành phố cũng đã có các quyết định liên quan đến việc lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Công viên Đống Đa, tỷ lệ 1/500.

Dự án này từng được đưa vào danh mục thu hồi đất. Tuy nhiên, tháng 5/2026, tại kỳ họp thứ 2 - Khóa XVII, HĐND TP Hà Nội đã thông qua danh mục 3.113 công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030, giảm 2.689 dự án so với tờ trình ban đầu. Trong số các dự án tiếp thu, đưa ra khỏi đưa ra khỏi danh mục thu hồi đất có dự án Công viên văn hóa Đống Đa.

Mặt tiền phố Thái Hà hiện có nhiều của hàng kinh doanh.