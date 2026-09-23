Hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội ra sao sau 1 tuần ngập lũ?

Chiều ngày 23/9, theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xóm làng ven sông Tích địa phận xã Kiều Phú, Hà Nội, nước đã hạ bớt so với đỉnh lũ, làm lộ rõ đường, các cụm dân cư giữa vùng ngập.

Theo người dân trong khu vực, nước lũ bắt đầu rút dần sau khoảng 1 tuần ngập mênh mông, thu hẹp diện tích ngập bao quanh khu vực thôn Liệp Tuyết, xóm Bến Vôi và các vùng lân cận.

Mực nước hạ thấp để lại vệt mốc trên bờ tường các ngôi nhà cao tầng, đánh dấu những ngày ngập lụt đỉnh điểm

Tuyến đường chính qua làng, nước đã cạn bớt, giúp việc đi lại của người dân bớt khó khăn hơn so với thời điểm đỉnh lũ.

Tuy nhiên, tại một số con ngõ hẹp và sâu trong làng, nước rút chậm nên đến chiều 22/9 vẫn còn ngập quá đầu gối.

Ở những đoạn đường nước chưa rút hết, người dân phải cõng con nhỏ hoặc sử dụng thuyền thúng để di chuyển qua lại.

Lối ngõ xóm bắt đầu cạn nước, đọng lại lớp bùn mỏng chuẩn bị được người dân dội rửa.

Ngoài ra, một số trang trại chăn nuôi ở đây vẫn bị ngập, bao quanh là "biển" nước.

Người dân ra trang trại di chuyển bằng thuyền nan, vì đường đi còn bị ngập.

Trước đó, theo thông tin từ UBND xã Kiều Phú ngày 19/9, trước diễn biến phức tạp của thời tiết và mực nước sông Tích tiếp tục dâng cao, xã Kiều Phú đã khẩn trương triển khai các phương án di dời người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu đến nơi ở tập trung, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định sinh hoạt cho nhân dân.

Mặc dù trên địa bàn xã không còn mưa, nhưng mực nước sông Tích vẫn tiếp tục dâng cao, đạt 8,68 mét, cao hơn 0,68 mét so với mức báo động III. Đây là mức nước lũ được ghi nhận ở mức rất cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân tại một số khu vực ven sông Tích.

Video hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội: