Hiện trạng dự án đường gần 200 tỷ chậm tiến độ, chưa bàn giao đã lún ở Huế

Đường gần 200 tỷ ở Huế chưa bàn giao sử dụng đã phải xử lý lún

Năm 2016, được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) phê duyệt dự án đường chợ Mai - Tân Mỹ với tổng mức đầu tư gần 195 tỷ đồng. Tổng chiều dài của dự án là hơn 4km, mặt cắt ngang tuyến hoàn chỉnh theo quy hoạch với nền đường 36m. Vốn được lấy từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu, thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng theo quyết định của Thủ tướng.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế (nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương) làm chủ đầu tư. Toàn bộ dự án có 22 gói thầu, trong đó có 3 gói thầu xây lắp số 11, 14 và 19 được triển khai thi công từ năm 2018.

Trong quá trình triển khai, dự án liên tục chậm tiến độ kéo dài khiến nhà thầu bị xử phạt. Mãi đến giữa tháng 12/2025 dù chưa được bàn giao đưa vào sử dụng chính thức nhưng tuyến đường hoàn thành thảm nhựa và mở cho phép phương tiện lưu thông 1 chiều.

Những ngày qua, tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ bất ngờ được đóng lại, cấm người dân lưu thông. Việc đóng đường được thông báo là để phục vụ thi công. Lý do là trong quá trình kiểm tra, chủ đầu tư kiểm tra, ghi nhận tình trạng mặt đường bê tông nhựa tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ có cao độ hiện trạng thấp hơn cao độ được thiết kế.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, bên trong tuyến đường đang được cào bóc một số đoạn bê tông nhựa để xử lý lún.

Một số đoạn sau khi hoàn thành xử lý lún sẽ được đơn vị thi công triển khai thảm nhựa lại sau khi đảm bảo điều kiện thời tiết, kỹ thuật.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn về kết quả kiểm tra cao độ mặt đường bê tông nhựa tại 200 vị trí trên tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ, cao độ toàn tuyến đường đang thấp hơn cao độ thiết kế, trong đó vị trí thấp nhất đến 47,4cm tại Km 1+597,45; 11 vị trí có độ lún hơn 40cm.

Kết quả theo dõi từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2023, công trình tiếp tục lún trung bình 7,7cm. Trong đó vị trí tiếp tục lún nhiều nhất đến 16,3cm tại Km 2+172,67; có 59 vị trí tiếp tục lún hơn 10cm. Đây là nguyên nhân chính khiến tuyến đường chưa được nghiệm thu, bàn giao dù hoàn thiện các hạng mục.

Cũng theo ghi nhận, phần hành lang hai bên mép đường và dải phân cách giữa hiện rơi vào tình trạng cỏ dại mọc um tùm, gây mất mỹ quan. Một số nắp cống ven đường xuất hiện tình trạng xuống cấp, hư hại.

Theo chủ đầu tư, dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ vẫn chưa bàn giao cho đơn vị quản lý nên trách nhiệm và kinh phí xử lý lún thuộc nhà thầu thi công. Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thực hiện bù lún mặt đường một số điểm trên tuyến nhằm phục vụ công tác nghiệm thu và bàn giao công trình trong năm 2026.

Hiện nay, Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm (đơn vị thi công gói thầu số 11) đang huy động nhân công, phương tiện, máy móc để thảm nhựa bù lún mặt đường. Tại vị trí cách nút giao với Quốc lộ 49 (đường Phạm Văn Đồng) khoảng 2km đơn vị thi công tháo dỡ các bó vỉa hè, đắp lại lề đường bằng đất trên chiều dài khoảng 500m cả hai bên tuyến.

Dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ có điểm đầu giao với Quốc lộ 49 tại Km 10+217 ở đường Phạm Văn Đồng (phường Mỹ Thượng) và điểm cuối giao với đường Phú Mỹ - Thuận An (phường Thuận An, TP Huế). Mục tiêu dự án nhằm góp phần tạo động lực đẩy nhanh tốc độ thực hiện quy hoạch phường Thuận An, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.