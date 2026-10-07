Hiện trạng đất không khớp sổ đỏ, áp dụng quy định nào để cấp đổi?

Gia đình đã liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực và được biết họa đồ thửa đất trên Giấy chứng nhận hiện đang bao gồm cả một phần diện tích thuộc hộ sử dụng đất liền kề.

Trong khi đó, trên thực tế từ trước đến nay gia đình và hộ liền kề đều quản lý, sử dụng đất ổn định theo ranh giới hiện có, không phát sinh lấn chiếm, chuyển nhượng, nhận chuyển quyền hoặc thay đổi ranh giới sử dụng đất sau khi được cấp Giấy chứng nhận.

Gia đình có nhu cầu thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận để thông tin về hình thể, ranh giới và diện tích thửa đất trên Giấy chứng nhận phù hợp với hiện trạng quản lý, sử dụng đất thực tế và đúng với nguồn gốc sử dụng đất.

Vậy, trường hợp nêu trên thuộc quy định tại điểm đ hay điểm h Điều 1 mục VII nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 6 Điều 135 Luật Đất đai quy định: trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp mà vị trí không chính xác thì rà soát, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất.

Tại điểm đ khoản 1 mục VII nội dung A Phần V Phụ lục I kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP quy định trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp khi vị trí thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp không chính xác so với vị trí thực tế sử dụng đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đã cấp.

Tại điểm h khoản 1 mục VII nội dung A Phần V Phụ lục I kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP quy định trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp khi thay đổi kích thước các cạnh, diện tích, số hiệu của thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất mà ranh giới thửa đất không thay đổi.

Theo đó, việc xác định trường hợp của gia đình bạn đọc áp dụng quy định tại điểm đ hay điểm h nêu trên cần căn cứ vào thực tế quản lý, sử dụng đất và hồ sơ lưu trữ tại địa phương để xem xét, quyết định.

Tại Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai đã giao UBND cấp tỉnh quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai.

Do đó, Cục Quản lý đất đai đề nghị bạn đọc liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể theo quy định của pháp luật.

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