Hiện trạng công viên Võ Thị Sáu dự kiến có 3 quảng trường mở, gần 300 hộ dân được đề xuất gỡ quy hoạch

Công viên Võ Thị Sáu, trước đây là Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, nằm trên địa bàn phường Bạch Mai, Hà Nội. Với quy mô nghiên cứu khoảng 26,75ha, đây là một trong những không gian xanh﻿, mặt nước có vai trò phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi, rèn luyện thể chất của người dân khu vực phía nam nội đô.

Hiện trạng công viên cho thấy yêu cầu phải tổ chức lại các khu chức năng, cải thiện cảnh quan và khai thác hiệu quả hơn diện tích mặt nước, cây xanh.

Một số khu vực công trình hiện hữu, không gian sinh hoạt cộng đồng và các tuyến đường dạo cần được nghiên cứu kết nối đồng bộ, bảo đảm công viên thực sự phát huy vai trò là không gian công cộng﻿ của đô thị.

Diện tích nghiên cứu toàn khu khoảng 26,75ha, trong khi diện tích lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 22,45ha.

Theo phương án điều chỉnh đang lấy ý kiến, Công viên Võ Thị Sáu được định hướng phát triển theo hướng chuyên đề văn hóa, giải trí, thể dục thể thao, kết hợp không gian tưởng niệm, cây xanh, mặt nước và sinh hoạt cộng đồng.

Điểm đáng chú ý là hệ thống quảng trường mở được nghiên cứu bổ sung nhằm tăng khả năng tổ chức các hoạt động công cộng, tạo điểm nhấn cảnh quan và kết nối các khu vực chức năng trong công viên.

Theo thông tin được công bố, ba quảng trường dự kiến gồm Quảng trường Hoa Hồng, Quảng trường Võ Thị Sáu và Quảng trường Trần Khát Chân, với tổng diện tích khoảng 4.811,1m².

Hệ thống đường dạo cũng được chú trọng. Theo phương án được giới thiệu, tuyến đường đi bộ chạy quanh công viên có chiều dài khoảng 2,1km, kết nối các khu vực cây xanh, mặt nước và những công trình chức năng.

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của người dân là phương án đưa khu dân cư phía đông công viên ra khỏi ranh giới quy hoạch.

Gần 300 hộ dân tại khu vực này có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến sử dụng đất, xây dựng và cải tạo nhà ở theo quy định sau khi đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nếu được triển khai, các ý tưởng này sẽ góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan, mở rộng không gian sinh hoạt văn hóa và nâng cao sức hấp dẫn của công viên.