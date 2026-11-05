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HIện trạng công viên giữa trung tâm TPHCM chuẩn bị rào chắn làm ga metro

Sân khấu Sen Hồng và khu thương mại ngầm tại công viên 23/9 (phường Bến Thành, TPHCM) đang được tháo dỡ, rào chắn để xây dựng ga metro Bến Thành - Cần Giờ.

Báo VietnamNet
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Theo ghi nhận của PV VietNamNet, những ngày qua, sân khấu Sen Hồng và khu thương mại ngầm tại công viên 23/9 đang được tháo dỡ, rào chắn để xây dựng ga metro Bến Thành - Cần Giờ.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, nhà ga có diện tích hơn 1,1ha, được thi công đồng bộ với quy hoạch không gian ngầm khu vực. Một phần công viên sẽ được rào chắn làm công trường, sau đó tái lập cảnh quan phục vụ người dân.

Phước Sáng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hien-trang-cong-vien-giua-trung-tam-tphcm-chuan-bi-rao-chan-lam-ga-metro-2571564.html