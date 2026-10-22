Hiện trạng bên trong di tích phủ thờ ông hoàng thi ca triều Nguyễn ở Huế

Phủ thờ Tuy Lý Vương Nguyễn Phúc Miên Trinh (1820-1897) tọa lạc tại số 140 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế. Ông là con trai thứ 11 của vua Minh Mạng, nổi tiếng với tài sáng tác thơ văn, được biết đến là một trong những ông hoàng thi ca triều Nguyễn.

Trong khuôn viên của di tích còn có nhà thờ bà Tiệp dư Lê Thị Ái, thân mẫu của Tuy Lý Vương. Khu lăng mộ và phủ được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử - văn hóa vào năm 1991.

Trải qua thời gian dài tồn tại, một số hạng mục tại di tích có dấu hiệu xuống cấp. Trước tình hình này, cơ quan chức năng có văn bản đề xuất để sửa chữa công trình.

Phủ thờ Tuy Lý Vương có cổng tam quan, bình phong trang trí hình long mã bằng sành sứ cùng các công trình thờ tự. Ảnh: PV.

Công trình được dựng theo kiểu nhà rường ba gian, hai chái. Bên trong còn lưu giữ hoành phi và hơn 150 mộc bản khắc in thơ văn của Tuy Lý Vương. Ảnh: PV.

Theo ghi nhận, nhiều hạng mục tại phủ thờ xuống cấp, trên mái, nhiều viên ngói xô lệch. Ảnh: PV.

Một số vị trí tường xuất hiện vết nứt, tình trạng ẩm mốc cũng được ghi nhận. Ảnh: PV.

Ngoài ra, một vị trí nguy cơ hư hỏng được gia cố bằng xích sắt. Ảnh: PV.

Ông Nguyễn Phúc Vĩnh Phú (hậu duệ của Tuy Lý Vương) cho biết, nhiều hạng mục tại phủ thờ hư hại do tác động của thời tiết và thời gian. Hiện nay, đại diện hậu duệ của Tuy Lý Vương thông báo tình trạng xuống cấp đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Do công trình là di tích nên việc sửa chữa, tu bổ cần được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ảnh: PV.

Thanh xà gỗ bị mối mọt theo thời gian. Ảnh: PV.

Bà Võ Thị Anh Thư, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ cho biết, trước tình trạng xuống cấp của công trình, địa phương có văn bản đề xuất sửa chữa gửi Sở Tài chính. Vì đây là di tích cấp quốc gia nên việc tu sửa phải chờ cơ quan chức năng xin ý kiến của Cục di sản văn hóa. Ảnh: PV.

Liên quan vấn đề này, UBND phường Vỹ Dạ có văn bản gửi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đề nghị phối hợp hướng dẫn và hỗ trợ để trả lời việc xin trùng tu sửa chữa di tích. Ảnh: PV.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, do đây là di tích cấp quốc gia nên hồ sơ thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được gửi thông qua Sở Văn hóa và Thể thao. Sau khi có văn bản thẩm định, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ xem xét phê duyệt theo quy định. Ảnh: PV.

Hiện trạng bên trong di tích phủ thờ ông hoàng thi ca triều Nguyễn ở Huế. Video: PV.