Để mở rộng Quốc lộ 1A, trên địa bàn phường Kim Liên và Phương Liệt (TP Hà Nội) có 5 khu tập thể thuộc diện phá dỡ hoặc cắt xén một phần để nhường đất làm đường.

Trên địa bàn phường Kim Liên, có khu tập thể H1 và H2 nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1A.

Khu tập thể H1 và H2 nằm tại khu vực tiếp giáp với đường Giải Phóng và đường Trường Chinh.

Dù được xây dựng từ vài chục năm trước, nhưng kết cấu của hai khu tập thể H1 và H2 hiện vẫn còn khá vững chắc.

Khu tập thể cũ H1 và H2 cao 5 tầng, là nơi sinh sống của hàng trăm cư dân từ những năm 1990.

Khu tập thể H1 và H2 thuộc diện giải phóng mặt bằng một phần nhường đất mở rộng Quốc lộ 1A. Do vậy, cư dân tại đây mong muốn chính quyền địa phương sớm đưa ra giải pháp phá dỡ, đảm bảo chất lượng công trình còn lại.

Giống như nhiều tập thể cũ trên địa bàn Thủ đô, khu nhà 5 tầng H1 và H2 nằm trên địa bàn phường Kim Liên cũng được cư dân cơi nới thêm nhiều chuồng cọp.

Phường Phương Liệt có 4 khu tập thể dự kiến nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để triển khai mở rộng Quốc lộ 1A, gồm 3 khu nhà 5 tầng với tổng số 195 căn hộ và một khu nhà 2 tầng với 20 căn hộ.

Các khu tập thể cũ này thuộc diện phải cắt xén một phần để làm Quốc lộ 1A.

Dãy 10Tập thể xếp dỡ đường sắt là một trong những tập thể cũ có một phần diện tích dự kiến cắt xén để thực hiện dự án.

Người dân sinh sống tại đây cho biết, khu tập thể 2 tầng này được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 1990.

Khu tập thể lắp máy số 10 tại đầu ngõ 208 Giải Phóng cũng thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng.

Một phần diện tích của Tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam (194 Giải Phóng, phường Phương Liệt) cũng dự kiến phải thu hồi để triển khai dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Hoàn thành Quốc lộ 1A trong năm 2027

Sáng 19/5/2026, UBND TP Hà Nội khởi công dự án mở rộng trục quốc lộ 1 từ vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Tuyến đường dài 36,3 km, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội, điểm đầu kết nối với đường vành đai 1 tại hầm Kim Liên thuộc các phường Kim Liên và Bạch Mai, điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ.

Dự án có mặt cắt ngang 90 m với 16 làn xe, gồm 10 làn trên tuyến chính và 6 làn song hành hai bên, mỗi bên 3 làn. Tốc độ thiết kế đạt 80 km/h. Thành phố dự kiến cơ bản hoàn thành công trình vào năm 2027 nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.