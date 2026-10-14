Hiện trạng 2 dự án giao thông lớn ở Lâm Đồng: Điểm nghẽn nào ảnh hưởng đến tiến độ?

Dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp là cửa ngõ giao thương, kết nối kinh tế, du lịch vào trung tâm thành phố Phan Thiết cũ và hướng ra Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) có tổng chiều dài hơn 2,68km, mặt đường rộng 15m, vỉa hè mỗi bên 5m. Công trình được đầu tư hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh, với tổng mức đầu tư hơn 244,8 tỷ đồng.

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp, công nhân và máy móc đang triển khai các hạng mục nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước và vỉa hè.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết cho biết, gói thầu số 15, đoạn từ ngã giao cổng chữ Y đến cầu Ông Nhiễu, mới đạt khoảng 21% khối lượng hợp đồng. Hệ thống thoát nước tuyến chính đã thi công được 1.870m; một số đoạn đang triển khai bó vỉa, lát gạch vỉa hè và mở rộng nền đường.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết đã chỉ đạo nhà thầu xây dựng bảng tiến độ thi công chi tiết đối với khối lượng công việc còn lại. Trên cơ sở đó, yêu cầu bổ sung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công, bảo đảm hoàn thành công trình theo đúng thời gian được gia hạn.

Điểm nghẽn lớn của dự án là công tác giải phóng mặt bằng. Trong tổng số 415 hồ sơ liên quan, 410 hồ sơ đã được phê duyệt phương án bồi thường. Tuy nhiên, đến nay, còn 5 hồ sơ chưa phê duyệt phương án bồi thường. Bên cạnh đó, còn một số trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền hoặc đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng.

Chủ đầu tư kiến nghị địa phương khẩn trương hoàn thành thủ tục bồi thường, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng chậm nhất ngày 20/10/2026.

Dự án cầu Văn Thánh được UBND tỉnh Bình Thuận cũ phê duyệt qua các quyết định vào năm 2022 và điều chỉnh năm 2026, với tổng mức đầu tư hơn 225,2 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.Ghi nhận của Người Đưa Tin, tại công trường dự án cầu Văn Thánh, nhiều hạng mục chính của công trình đang được triển khai. Dù khối lượng thi công đã đạt khoảng 66% hợp đồng, một số phần việc vẫn cần được tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành, trong bối cảnh thời gian thực hiện dự án được gia hạn đến hết năm 2026.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cho biết, nhà thầu đã hoàn thành mố M2 và các trụ T1-T5; đúc xong 60/114 dầm cầu, đóng xong 44/44 cừ bê tông và hoàn thiện 170m cống thoát nước dọc D400. Bản mặt cầu đã được đổ bê tông 3/6 nhịp.

Dù nhiều hạng mục đã hoàn thành, khối lượng còn lại vẫn đáng kể. Việc tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư để tổ chức thi công đồng bộ được xác định là yếu tố quan trọng nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Dự án do liên danh Công ty Cổ phần Hassyu Việt Nam – Công ty Cổ phần Cầu 14 – Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị và Xây dựng Công trình 624 thi công, với giá trúng thầu gần 109,9 tỷ đồng. Công trình khởi công ngày 30/12/2022 và được UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép gia hạn thời gian thi công đến ngày 31/12/2026.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, một trong những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ dự án là công tác giải phóng mặt bằng tại phường Bình Thuận. Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ công trình là 1,66ha, liên quan 39 hồ sơ tại hai phường Bình Thuận và Tiến Thành.

Bên cạnh vướng mắc mặt bằng, tình trạng giá nguyên vật liệu, nhiên liệu biến động tăng mạnh và nhà thầu chưa chủ động huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để thi công tại những khu vực đã đủ điều kiện bàn giao mặt bằng.

Kế hoạch vốn dự án Cầu Văn Thánh được giao năm 2026 là 8 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân 4,57 tỷ đồng, đạt 57,13% kế hoạch.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công đến đó. Trường hợp nhà thầu không khắc phục, chậm tiến độ thi công thì Ban 2 sẽ xử lý theo quy định hợp đồng.