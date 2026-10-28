Hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về phát triển thể chất và giáo dục toàn diện

Cả học sinh và phụ huynh cùng tham gia thi đấu kéo co tại ngày hội.

Ngày 25/10, tại Cung thi đấu điền kinh Hà Nội, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu tổ chức “Ngày hội Thể thao Kết nối Nguyễn Siêu 2026” (NSS Connection Day 2026) với quy mô hơn 3.000 học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Mang nhiều ý nghĩa kết nối

Sự kiện không chỉ là một dấu ấn của phong trào rèn luyện thể chất học đường mà còn là minh chứng sinh động cho chiến lược giáo dục toàn diện, hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang nỗ lực triển khai các định hướng chiến lược nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực cho thế hệ trẻ - đặc biệt gắn với tinh thần chỉ đạo từ các nghị quyết lớn của Đảng như Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và lễ phát động "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trường Nguyễn Siêu một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong bằng những hành động thiết thực.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy trao giải Nhất xe đạp kết nối cho các em học sinh.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Minh Thuý - Hiệu trưởng nhà trường đã nhắc lại thông điệp sâu sắc và món quà ý nghĩa mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trao tặng cho thầy trò Trường Nguyễn Siêu tại Lễ Khai giảng năm học 2026–2027 vừa qua, trong đó nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của việc phát triển thể chất, xây dựng thế hệ học sinh "khỏe về thể lực, sáng về trí tuệ, giàu về lòng nhân ái".

Không dừng lại ở những khẩu hiệu hành động, Ngày hội Thể thao Kết nối 2026 là thành quả của chuỗi 25 ngày thi đấu tiền sự kiện sôi nổi (từ 1/10 đến 25/10) với 473 trận đấu, thu hút 2.486 lượt vận động viên tranh tài ở 11 bộ môn đa dạng như bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, pickleball, chạy 100m, chạy tiếp sức, đạp xe đồng hành quanh Hồ Tây, nhảy cổ động (cheerleading), kéo co và nhảy bao bố.

Mang tên gọi "Ngày hội Thể thao Kết nối" gắn với chủ đề năm học "From Mindset to Impact: 35 Years and Beyond" (Từ Tư duy tới Hành động: 35 năm vươn mình toả sáng) kỷ niệm 35 năm thành lập trường, sự kiện đã thực hiện trọn vẹn sứ mệnh kết nối:

Kết nối Gia đình – Nhà trường – Xã hội: Hình ảnh những ông bố, bà mẹ cùng con cái sát cánh trên đường chạy tiếp sức gia đình, những cái bắt tay siết chặt và ánh mắt cổ vũ rạng ngời đã khắc họa rõ nét "Vòng tròn hạnh phúc". Ở đó, gia đình và nhà trường luôn đồng lòng, đồng điệu trong sứ mệnh chăm sóc, nuôi dưỡng và đồng hành cùng sự khôn lớn của các em học sinh.

Các vận động viên tham gia thi chạy.

Niềm vui chiến thắng với nụ cười nở trên môi của các vận động viên.

Kết nối vươn tầm quốc tế: Điểm nhấn đặc biệt và đầy tự hào của ngày hội năm nay là sự hiện diện, giao lưu của các chuyên gia giáo dục quốc tế cùng đoàn học sinh trao đổi đến từ Đan Mạch và Ý. Trực tiếp hòa mình vào các trận đấu bóng đá giao hữu và không khí cuồng nhiệt của ngày hội, những người bạn quốc tế đã mang lại sắc màu văn hóa đa dạng, khẳng định bản lĩnh hội nhập toàn cầu, sự cởi mở và thân thiện của học sinh trường chuẩn Cambridge Nguyễn Siêu.

Kết nối các thế hệ: Từ các bé học sinh khối Mầm non Ladybird tại khu sân riêng, các thế hệ học sinh phổ thông cùng gia đình mình đến sự trở về của các cựu học sinh, tất cả cùng chung một nhịp đập, nối dài dòng chảy truyền thống 35 năm tự hào của mái trường mang tên danh nhân văn hóa của đất Kinh kỳ một thuở - nhà giáo dục lớn Nguyễn Văn Siêu.

Tỏa sáng tinh thần "Fair-play" và trách nhiệm với cộng đồng

Những trận bóng rổ kịch tính đã diễn ra.

Từ những trận chung kết bóng đá, bóng rổ kịch tính đến các đường chạy nước rút 100m bứt phá, hay những tiếng cười vui vẻ tại khu vực kéo co, nhảy bao bố, tinh thần hợp tác và tinh thần thể thao fair-play đã thấm đượm trong từng khoảnh khắc. Mỗi tấm huy chương được trao, mỗi giọt mồ hôi rơi trên sân tập không chỉ đưa đến thành tích cá nhân hay tập thể, mà còn rèn luyện cho các em ý chí vượt qua giới hạn bản thân, sự thấu cảm, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm sẻ chia với đồng đội.

Nhìn từ mô hình của Trường Nguyễn Siêu, thể thao học đường không đơn thuần là những giờ vận động thể chất ngoài giờ, mà chính là một hợp phần cốt lõi của chiến lược bồi dưỡng nhân cách, nâng cao tầm vóc thế hệ trẻ Việt Nam đáp ứng yêu cầu bứt phá của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cô trò cùng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại chương trình.

Trải qua chặng đường 35 năm kiên định với mô hình giáo dục toàn diện, hội nhập quốc tế, nhà trường đã và đang khẳng định một thông điệp mạnh mẽ: Một quốc gia vươn tầm thế giới phải bắt đầu từ những thế hệ học sinh phát triển hài hòa về Trí - Thể - Mỹ, giàu bản sắc dân tộc và tự tin hội nhập toàn cầu. Ngọn lửa kết nối từ ngày hội hôm nay sẽ tiếp tục thắp sáng hành trình vươn xa của Trường Nguyễn Siêu, góp phần kiến tạo nên những công dân hạnh phúc, bản lĩnh và sẵn sàng phụng sự sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.