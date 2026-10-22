Hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW: Đào tạo nhân lực cho điện hạt nhân

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nền tảng quan trọng để tạo đột phá cho đất nước.

Trong lĩnh vực điện hạt nhân, định hướng này đòi hỏi công tác đào tạo phải gắn với yêu cầu công nghệ, năng lực nghiên cứu, thực hành và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến.